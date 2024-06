Galaxy S23, il prezzo scende al minimo storico: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartphone di Samsung è in offerta al minimo storico con uno sconto del 41% e ottieni in regalo anche un paio di Galaxy Buds2 Pro. Ecco come funziona l’offerta

L’offerta di Samsung in collaborazione con Amazon su alcuni dei dispositivi più acquistati del produttore sudcoreano sta diventando sempre più interessante. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa citando il Galaxy S23 Ultra, mentre oggi spostiamo il focus su un altro smartphone di Samsung altrettanto interessante: il Galaxy S23. L’offerta è molto particolare perché abbina allo sconto Amazon anche la possibilità di ricevere gratuitamente un paio di cuffie Bluetooth Galaxy Buds2 Pro del valore di quasi 150 euro. Il Galaxy S23, invece, è disponibile nella versione con 256 gigabyte di memoria interna in promo con uno sconto del 41% e risparmi più di 400 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Nonostante sia sul mercato da oramai più di un anno, lo smartphone Samsung resta in tutto e per tutto un top di gamma. Ha anche ricevuto l’aggiornamento con Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Le performance sono quelle di un vero top di gamma e anche il comparto fotografico è di livello superiore grazie alle tre fotocamere posteriori. Insomma, un’offerta che non puoi farti scappare, anche perché termina tra pochissimi giorni.

Galaxy S23: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi il Galaxy S23 è il protagonista di una delle migliori occasioni della settimana e inaugura al meglio questo mese di giugno. Su Amazon è in promo con un’offerta a tempo che fa scendere il prezzo a 614,31 euro, con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 122,87 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta del minimo storico e la disponibilità è immediata, con la consegna che avviene in pochissimi giorni.

Grazie alla promo disponibile in questi giorni, registrando l’acquisto dello smartphone sul sito di Samsung ottieni in regalo un paio di Galaxy Buds2 Pro, cuffie wireless dal valore di quasi 150 euro. Per capire come funziona l’offerta basta cliccare sul banner qui in basso e accedere alla pagina prodotto.

Se vuoi spendere un po’ di meno trovi sempre in offerta anche la versione con 128 gigabyte di spazio di archiviazione. In questo caso lo sconto è del 40% e hai sempre la possibilità di ricevere in regalo le Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Il Galaxy S23 è uno dei migliori smartphone top di gamma per rapporto qualità-prezzo e il merito è del continuo supporto assicurato da Samsung. Non a caso lo smartphone ha già ricevuto l’aggiornamento con Galaxy AI, la funzione che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e che ne rivoluziona l’utilizzo. Basta cerchiare un oggetto presente in una foto per far partire una ricerca automatica sul web, oppure puoi effettuare una chiamata all’estero utilizzando la funzione di traduzione live. Una rivoluzione disponibile gratuitamente per tutti.

Passando agli aspetti più prettamente tecnici, il Galaxy S23 è uno smartphone top di gamma e lo si intuisce subito, fin dallo schermo. Lo smartphone è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (ha dimensioni molto compatte) con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole (merito della tecnologia Vision Booster). La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128/256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non delude. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che migliora la qualità degli scatti e dei video realizzati con poca luce o al buio.

Per concludere c’è una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica in pochissimo tempo.

