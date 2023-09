Galaxy S23, prezzo in picchiata: oggi costa pochissimo

Questo mese di settembre non poteva aprirsi in maniera migliore. Dal 1 settembre Samsung ha lanciato nuovamente la promo cashback: chi acquista un Galaxy S23, un Galaxy S23+ o un Galaxy S23 Ultra ottiene un rimborso fino a 300€. E non finisce qui. Aggiungendo lo sconto fisso presente su Amazon, ecco che si ottiene un doppio sconto che fa risparmiare centinaia di euro sugli smartphone premium di Samsung. Insomma, una promo eccezionale da non farsi scappare per nessun motivo e che in questo articolo vi spiegheremo bene come funziona. Sul sito di e-commerce c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Insomma, un’offerta completa da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.

La serie Galaxy S23 non ha bisogno di molte presentazioni. Stiamo parlando di alcuni tra i migliori smartphone Android disponibili sul mercato e che assicurano prestazioni elevatissime. Il Galaxy S23 è il più compatto, con uno schermo da 6,1", mentre il Galaxy S23 Ultra è il più performante e pensato per chi è alla ricerca delle migliori componenti sul mercato, a partire da una fotocamera principale da ben 200MP. E la tecnologia Nightography che permette di scattare foto luminose e video perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alla promo disponibile oggi il prezzo crolla verticalmente e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Galaxy S23: come funziona la promo cashback Samsung

Una promo lampo da non lasciarsi scappare. Chi acquista uno smartphone della serie Galaxy S23 dal 1 al 17 settembre 2023 può ottenere un cashback fino a 300€. Il valore cambia in base al modello acquistato:

Per ottenere il rimborso è necessario acquistare uno dei tre smartphone e registrarlo sul sito Samsung accedendo alla pagina della promozione entro e non oltre il 12 ottobre 2023. Entro 45 giorni dall’approvazione dell’acquisto da parte di Samsung si ottiene un bonifico sul proprio conto bancario.

Ora che abbiamo visto come funziona la promozione cashback Samsung, scopriamo le offerte in corso su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, tutti e tre i modelli sono in sconto e acquistandoli oggi puoi ottenere anche il rimborso da parte del produttore sudcoreano.

Il Galaxy S23 è disponibile a un prezzo di 749,90€, con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Aggiungendo il cashback di 100€ lo si va a pagare 649,90€, con uno sconto che si avvicina al 35%. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per il Galaxy S23+ lo sconto disponibile sul sito di e-commerce è del 23% e lo paghi 949,99€. In questo caso il cashback Samsung è di 200€ e lo vai a pagare 749,99€, con uno sconto totale che si avvicina al 40%. Anche in questo caso puoi dilazionare la spesa a rate a tasso zero.

L’offerta migliore, però, riguarda il Galaxy S23 Ultra. Su Amazon lo troviamo a 1099€ grazie allo sconto del 26%. Aggiungendo il rimborso Samsung di ben 300€ il prezzo crolla a 799€ e lo si paga praticamente la metà. E puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.