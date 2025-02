Galaxy S24, con lo sconto di Amazon il prezzo collassa: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Molto spesso quando si sta cercando un nuovo smartphone si valutano solo modelli da poco usciti sul mercato, pensando che siamo migliori rispetto a quelli lanciati l’anno prima. In realtà non è sempre vero, soprattutto quando si tratta dei top di gamma. Infatti, se state valutando l’acquisto di un telefono top, la scelta migliore che possiate fare non è uno smartphone appena lanciato, bensì il Galaxy S24 uscito sul mercato da circa un anno e protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare quasi 350 euro e lo paghi anche in 5 rate a tasso zero.

Il rapporto qualità-prezzo del Galaxy S24 è veramente elevato. Lo smartphone è equipaggiato con componenti che assicurano prestazioni elevate e viene costantemente aggiornato da parte di Samsung. Inoltre, è uno dei pochi telefoni ad avere ancora delle dimensioni compatte grazie alla presenza di un display da 6,1 pollici ad altissima risoluzione. La fotocamera da 50 megapixel, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare e da teleobiettivo rende il sistema fotografico uno dei più completi sul mercato. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy S24 è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 649 euro con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 350 euro e si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 129,80 euro al mese. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche la prova gratuita di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 14 giorni da quando lo ricevi.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è la porta d’ingresso di Samsung nel mondo dell’intelligenza artificiale e degli smartphone top di gamma. Il telefono del colosso sud-coreano, infatti, è dotato del nuovo sistema Galaxy AI che comprende un set di strumenti e funzionalità veramente innovativi. Puoi, ad esempio, trascrivere note vocali in pochissimi secondi, oppure effettuare una chiamata all’estero utilizzando il traduttore live. Tutte funzioni che impreziosiscono lo smartphone e che sono disponibili gratuitamente.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy S24 è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Le dimensioni compatte lo rendono uno dei telefoni più maneggevoli disponibili sul mercato. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare qualsiasi tipologia di app, anche le più pesanti.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x da 10 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 12 megapixel. Nell’app Foto non mancano le tante funzioni utili per l’editing fotografico: anche in questo caso puoi chiedere aiuto agli algoritmi di intelligenza artificiale.

Infine, trovi una batteria da 4000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida.

