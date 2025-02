Galaxy S24, con lo sconto di Amazon il prezzo è crollato al minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca sempre meno all’uscita sul mercato del Galaxy S25 (il lancio ufficiale è fissato per il 4 febbraio), e come è normale in questi casi, il suo predecessore vede il prezzo calare sempre di più. Non è un caso, quindi, che da oggi troviamo il Galaxy S24 al prezzo più basso di questo 2025 e con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Un’occasione veramente speciale che ti permette di fare un grandissimo affare per un telefono che ha pochissimo da invidiare ai migliori smartphone disponibili oggi sul mercato. E puoi anche pagarlo a rate.

Il Galaxy S24 è ancora uno dei pochi smartphone compatti che trovi sul mercato. Il merito è di uno schermo da soli 6,2 pollici dotato di cornici praticamente assenti che lo rendono maneggevole. Dimensioni più compatte, però, non vogliono dire componenti meno performanti. Anzi. Processore super prestazionale, fotocamere professionali e a bordo è presente anche Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che ti semplifica tante piccole azioni quotidiane. Non approfittarne sarebbe un grave errore.

Galaxy S24

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco l’occasione per cominciare al meglio questa settimana. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy S24 in promo con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 641,02 euro, con un risparmio netto che sfiora i 300 euro. Come anticipato, si tratta del punto più basso fatto registrare in questo 2025 e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già pronto per essere spedito e ti consigliamo di approfittare dello sconto il prima possibile: le scorte sono limitate. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 14 giorni di tempo.

Galaxy S24

Galaxy S24: scheda tecnica

Design, prestazioni e un comparto fotografico professionale. Difficile chiedere di più a uno smartphone che abbina all’ottima scheda tecnica anche l’affidabilità riconosciuta da sempre a Samsung.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dall’ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Un display dotato anche della tecnologia Vision Booster che lo rende visibile sotto la luce del sole. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per chi vuole un telefono che si possa utilizzare con una sola mano e non ingombri troppo quando lo si tiene in tasca. Le prestazioni sono assicurata dal processore Exynos 2400 progettato appositamente da Samsung per i suoi nuovi sistema di intelligenza artificiale. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

A proposito di intelligenza artificiale, sul Galaxy S24 è presente il sistema Galaxy AI dotato di tanti utili strumenti che semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi tradurre in tempo reale una conversazione o trascrivere una nota o un discorso. Oppure puoi effettuare una ricerca sul web semplicemente cerchiando un oggetto presente in un’immagine. Strumenti completamente gratuiti e che vengono continuamente aggiornati.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy S24 è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x da 10 megapixel. Per i selfie, invece, hai un sensore da 12 megapixel. Tantissimi gli strumenti che hai a disposizione per l’editing delle immagini: grazie all’intelligenza artificiale puoi fare dei veri miracoli.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso. Nella confezione hai anche il caricatore rapido.

Galaxy S24