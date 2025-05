Galaxy S24, sconto esagerato su Amazon: prezzo crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Tocca un nuovo minimo storico e diventa lo smartphone da acquistare oggi. Parliamo del Galaxy S24: il telefono di Samsung è il protagonista di una delle migliori offerte del giorno e lo trovi a un prezzo mai visto prima grazie all’ottimo sconto del 43% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare più di 400 euro su quello di listino. Un’occasione unica per un telefono che, sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora uno nei migliori, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi.

Il Galaxy S24 non ha bisogno di molte presentazioni. Resta uno smartphone top, molto affidabile e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Non hai problemi nell’utilizzare app pesanti come quelle dedicate al video editing o i videogiochi. Ottime anche le foto grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. E per finire è uno dei pochi smartphone compatti ancora disponibili sul mercato. Un vero best-buy che non puoi farti scappare.

Crolla il prezzo di uno degli smartphone più amati degli ultimi mesi. Il Galaxy S24 è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 549,87 euro grazie allo sconto del 43% che fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Un’occasione imperdibile che non devi devi farti sfuggire: al momento è un vero best-buy.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è il telefono perfetto da acquistare oggi se vuoi un dispositivo top di gamma a un prezzo inferiore rispetto alla media attuale del mercato. Uno smartphone che non ti delude mai e che viene costantemente aggiornato da Samsung.

La scheda tecnica si caratterizza per la presenza di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Lo schermo è anche molto luminoso e visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le dimensioni compatte lo rendono lo smartphone perfetto per chi vuole un telefono che puoi usare con una sola mano e con un peso tutto sommato nella norma. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 progettato e prodotto direttamente da Samsung e che supporta qualsiasi tipologia di app. Supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Per essere un top di gamma bisogna avere anche un comparto fotografico adeguato e il Galaxy S24 non tradisce le attese. Nella parte posteriore è presente un sensore principale con stabilizzazione ottica dell’immagine da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tanti strumenti utili per l’editing di foto e video che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale.

A proposito di intelligenza artificiale, a bordo del Galaxy S24 è presente Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung che porta sullo smartphone strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Puoi tradurre in tempo reale, effettuare chiamate all’estero senza conoscere la lingua e trovare velocemente online oggetti presenti nelle foto. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e che si ricarica abbastanza velocemente.

