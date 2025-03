Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ci sono alcune occasioni su Amazon che non capitano spesso e quando c’è la possibilità bisogna approfittarne subito. E questa è una di quelle occasioni. Sul sito di e-commerce è disponibile il Galaxy S24, uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato, in promo con un ottimo sconto del 40% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Parliamo di un prezzo veramente speciale per un telefono che, nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora ottimo. A questo prezzo diventa il best buy della fascia alta del mercato.

Sulla scheda tecnica del Galaxy S24 c’è ben poco da dire. Come sempre Samsung ha fatto un ottimo lavoro e ha utilizzato le migliori componenti disponibili sul mercato. Inoltre, è uno dei pochi smartphone top di gamma ad avere ancora delle dimensioni compatte, merito dello schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici. Lo puoi utilizzare con una sola mano ed è anche abbastanza leggero. Prestazioni eccellenti, così come sono ottimi gli scatti fotografici e i video, grazie alla tripla fotocamera presente nella parte posteriore. Insomma, un telefono che non tradisce e che viene costantemente aggiornato con le nuove funzioni AI sviluppate da Samsung.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco una delle migliori offerte della settimana in ambito smartphone. Su Amazon è disponibile il Galaxy S24 in offerta a un prezzo di 574,98 euro grazie allo sconto speciale del 40% che fa sprofondare il prezzo e approfitti del minimo storico. Risparmi quasi 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna a casa devi aspettare meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ti viene recapitato.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è uno smartphone che ti porta nel futuro. Infatti, è uno dei primi ad avere Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che mette a disposizione tante funzioni utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi cercare online immagini o testi presenti in una foto, oppure tradurre in tempo reali una chiamata fatta all’estero. Galaxy AI semplifica anche la trascrizione delle note vocali. Il sistema è in continua evoluzione e riceverà aggiornamenti anche in futuro.

Passando agli aspetti tecnici, il Galaxy S24 è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Come accennato, lo smartphone top di Samsung è uno dei pochi ad avere delle dimensioni ancora compatte. Prestazioni assicurate dal processore Exynos 2400 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Non può di certo mancare un comparto fotografico di livello assoluto. D’altronde Samsung in questi anni ha sempre puntato molto su questo aspetto. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 12 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale, sia durante lo scatto di un’immagine, sia nella fase di editing. Puoi dare libero sfogo alla tua fantasia e creare delle vere e proprie opere d’arte.

Chiudiamo con la batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

