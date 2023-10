Galaxy S24, Plus e Ultra: quali saranno i chip

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Secondo quanto condiviso dal sito coreano The Elec, le indiscrezioni sul processore del prossimo Samsung Galaxy S24 sarebbero tutte confermate: il colosso sudcoreano porterà a bordo del dispositivo un chip Exynos 2400 ma solo per alcuni mercati selezionati.

Dopo che Samsung ha completamente escluso i chip proprietari sui Samsung Galaxy S23 (in foto), a beneficio dei componenti di Qualcomm, per il futuro si tornerà alla situazione già vissuta con il Galaxy S22, arrivato in commercio con chip differenti a seconda del mercato di riferimento.

Samsung Galaxy S24: quale sarà il processore

Stando alle informazioni condivise da The Elec, in Corea, in Europa, in Nord America e in qualche altro mercato selezionato, all’interno di Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Plus troveremo un processore Samsung Exynos 2400.

Secondo il sito, il Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, arriverà in commercio ovunque con un chip di Qualcomm, quasi certamente lo Snapdragon 8 Gen 3 non ancora presentato ufficialmente.

L’indiscrezione, pur avendo sollevato molte polemiche (esattamente come successe per il Samsung Galaxy S22), potrebbe essere una buona notizia per Samsung che dovrebbe aver perfezionato il suo chip, rendendolo adatto a soddisfare i requisiti di uno smartphone top di gamma.

Intanto il colosso della tecnologia ha annunciato il suo Exynos 2400 pochi giorni fa, senza scendere molto nei dettagli ma promettendo un netto miglioramento della CPU (il chip dovrebbe essere 1,7 volte più potente della precedente) e un altrettanto sostanzioso miglioramento delle sezioni del chip dedicate all’intelligenza artificiale (circa 14,7 volte più performanti rispetto a quelle del chip Exynos 2200 di ùgalaxy S22).

Oltretutto il colosso sudcoreano ha aggiunto alla GPU un motore per il Ray Tracing e diverse altre tecnologie per migliorare le prestazioni dei videogiochi.

Samsung Galaxy S24: cosa cambia con un chip Exynos

Al momento, Samsung non si sbilanciata molto sul processore dei futuri Samsung Galaxy S24, limitandosi a dire che “È difficile confermare prodotti che non sono stati rilasciati“.

Tuttavia, la scelta di un Exynos potrebbe essere la chiave di lettura per migliorare la competitività dell’azienda sudcoreana, portando sul mercato un componente che potrebbe essere pronto a sfidare i chip delle principali aziende concorrenti come Qualcomm, chiaramente, e MediaTek, entrambe piuttosto avanti in questo settore.

Naturalmente è prematuro parlare di come si comporterà questo Exynos 2400 sui prossimi top di gamma di Samsung e se sarà in grado di soddisfare o meno gli utenti del colosso della tecnologia che, quando si parla di prestazioni, sono diventati davvero esigenti.

Oltre a questo, nella mente dei consumatori riecheggiano ancora i problemi di surriscaldamento che hanno colpito i Galaxy S22 e, nonostante Samsung abbia dichiarato a più riprese di aver sistemato l’inconveniente, è chiaro che per molti rappresentino ancora una preoccupazione più che tangibile.

Nonostante questo, però, Samsung è fiduciosa riguardo al suo processore e ha già iniziato a riproporre l’Exynos con il Samsung Galaxy S23 FE, arrivato in commercio solo pochi giorni fa proprio con lo stesso chip dell’S22.