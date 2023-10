Fonte foto: Samsung

Debutto ufficiale per il Samsung Galaxy S23 FE. Il nuovo smartphone di Samsung è stato svelato oggi ed è ora pronto ad ampliare la gamma Galaxy S23, proponendo ottime specifiche (con dimensioni comprese tra Galaxy S23 e Galaxy S23+) e un prezzo più basso rispetto a quello degli altri componenti della famiglia di smartphone di fascia alta di Samsung.

Il nuovo Galaxy S23 FE è parte della nuova gamma FE appena svelata da Samsung. Oltre allo smartphone, infatti, debuttano anche i tablet Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e le cuffie true wireless Galaxy Buds FE. Tutti i nuovi prodotti della serie FE arriveranno sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane.

Samsung Galaxy S23 FE: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE ha un display AMOLED 2X da 6,4 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è, inoltre, dotato del SoC Exynos 2200, realizzato a 4 nm. Si tratta dello stesso chip utilizzato da Samsung per i Galaxy S22 dello scorso anno.

Il chip è affiancato da 8 GB di RAM oltre che da 128/256 GB di memoria interna. C’è anche una batteria da 4.500 mAh, con potenza di ricarica di 25 W (servono 30 minuti per ricaricare il 50% della batteria) e possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Lo smartphone ha dimensioni pari a 158×76,5×8,2 mm per un peso di 209 grammi. Il Samsung Galaxy S23 FE è dotato di certificazione IP68.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ci sono tre sensori posteriori. La camera principale è da 50 Megapixel, con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica delle immagini e stabilizzazione digitale dei video. Il sensore è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e da un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 10 Megapixel.

Da segnalare anche la modalità Nightography, per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità, e la modalità Pro, che offre un controllo avanzato sui parametri di scatto. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 14 e con l’ultima versione della One UI. Il dispositivo sarà disponibile in quattro colorazioni (Mint, Cream, Graphite e Purple).

Samsung Galaxy S23 FE: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE sarà in vendita sul mercato globale nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda l’Italia, Samsung ha confermato la distribuzione “più avanti nel corso dell’anno“. Di conseguenza, le vendite partiranno entro la fine del 2023 e non c’è ancora un prezzo ufficiale. Negli USA, però, il nuovo Galaxy S23 FE sarà disponibile con un prezzo di partenza di 599 dollari. Si tratta di un prezzo inferiore di 200 dollari al prezzo americano della versione base del Galaxy S23 (disponibile in Italia ad un prezzo più alto: da 979 euro).