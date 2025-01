Samsung Galaxy S24+, comprare un top di gamma non è mai stato così semplice

Fonte foto: Wongsakorn Napaeng/Shutterstock

La serie Galaxy S24 e, in questo caso, il Samsung Galaxy S24+, rappresenta uno dei punti di riferimento tra gli smartphone di fascia alta. Parliamo di dispositivo sviluppato per l’utente che cerca prestazioni elevate, e funzioni avanzate e non vuole assolutamente scendere a compromessi.

In questo device spiccano certamente l’ottimo display Dynamic AMOLED 2X, il potente processore Exynos e un sistema di fotocamere, che si adatta a qualsiasi esigenza. Senza dimenticare, naturalmente, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che affiancano l’utente in ogni momento della giornata, aiutandolo nella produttività e non solo.

Con l’offerta Amazon in corso, è possibile acquistare questo smartphone a un prezzo davvero irripetibile; un’occasione da cogliere al volo, che potrebbe fare gola a chiunque vuole portare a casa un top di gamma, risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

Samsung Galaxy S24 Plus – Samsung Exynos 2400 – Versione 12/512 GB

Samsung Galaxy S24+: scheda tecnica

Samsung Galaxy S24+ ha un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con Always-on, risoluzione QHD+ (3.120×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit. A protezione dello schermo c’è vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, ottimo per tenere al sicuro il device da graffi e urti accidentali.

Il processore in dotazione è un Samsung Exynos 2400 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Grazie a questo chip gli utenti che acquisteranno questo dispositivo potranno anche accedere alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI come Cerchia e cerca per avviare una ricerca sul web semplicemente cerchiando un oggetto sullo schermo; le opzioni avanzate per l’Editing Fotografico; Assistente Note che aiuta le persone a gestire le varie incombenze quotidiane con la possibilità di impostare promemoria, prendere appunti e organizzare al meglio le varie note; Assistente trascrizioni utile trascrivere una registrazione, fare un riassunto e di tradurla in tempo reale; Traduzione Live e Interprete che funzionano come due veri e propri traduttori in tempo reale per chiamate e conversazioni.

Tre le fotocamere a bordo: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10 MP con OIS e PDAF. La fotocamera anteriore è da 12 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’Ultra Wide Band, l’USB-C 3.2 e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il device è compatibile anche con le eSIM. Il comparto audio comprende due speaker realizzati in collaborazione con AKG.

La batteria ha una capacità di 4.900 mAh con ricarica cablata a 45 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa da 4,5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OneUI 6.1 e sette anni di aggiornamenti di sistema garantiti da Samsung.

Presenze anche la certificazione IP68, che garantisce la resistenza del Samsung Galaxy S24+ alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy S24+: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy S24+ bisogna spendere 1.309 euro ma grazie agli sconti su Amazon il prezzo scende a 933,13 euro (-29%, -375,87 euro) con incluso nella confezione l’apposito caricatore che, altrimenti, andrebbe acquistato a parte. Un’offerta molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un vero top di gamma.

