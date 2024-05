Samsung, crolla il prezzo dello smartphone ultra: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo primo weekend di maggio si è aperto con tante promo speciali su Amazon per alcuni prodotti tech molto amati. Non mancano gli smartphone e tra le offerte ce ne è una che spicca: il Galaxy S24 Ultra. Non solo perché si tratta al momento di uno dei migliori smartphone Android (se non il migliore), ma soprattutto per l’eccezionalità della promo. Grazie all’offerta a tempo di oggi (per questo motivo dovete essere veloci, potrebbe terminare da un momento all’altro), la versione da 512 gigabyte dello smartphone premium di Samsung è disponibile con al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare più di 400 euro (sconto del 26%). Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra, il nome fa già intuire le prestazioni dello smartphone. Per potenza e funzionalità offerte è quasi impossibile fare paragoni con la concorrenza. Dotato della nuova tecnologia Galaxy AI, sfrutta al meglio tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale e mette a disposizione degli utenti un set di funzionalità veramente uniche e che semplificano molto la vita di tutti i giorni. Altra particolarità che lo rende unico è la presenza della S Pen, il pennino che lo trasforma in un mini-tablet e in uno strumento di lavoro. Infine, ma non per importanza, un comparto fotografico impareggiabile. Le scorte potrebbero terminare molto presto, quindi vi conviene approfittarne il prima possibile.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta che trovi oggi per il Galaxy S24 Ultra lo rende super competitivo. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando di uno smartphone con prestazioni e potenzialità uniche. Oggi su Amazon la versione con 512 gigabyte di memoria interna è disponibile a 1199 euro, il valore più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce. Lo sconto è del 26% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a 99,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’offerta non finisce qui. Infatti, se sei un utente Prime Student hai diritto a uno sconto extra di 100 euro e lo paghi 1099 euro. Inoltre, tutti coloro che acquistano questo smartphone ricevono un buono sconto del valore di 30 euro sull’acquisto del Galaxy Watch o delle Galaxy Buds, sempre da effettuare su Amazon. Si tratta rispettivamente dell’orologio smart e delle cuffie wireless del produttore sudcoreano.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica

Galaxy AI è la novità più importante lanciata da Samsung in questi ultimi mesi e che sul Galaxy S24 Ultra mette in mostra tutte le proprie capacità. Stiamo parlando del nuovo sistema di intelligenza artificiale che permea tutto il dispositivo. Ad esempio, grazie all’AI puoi utilizzare la funzione Cerchia e Cerca, oppure fare delle chiamate utilizzando il traduttore Live. Ma non solo. L’intelligenza artificiale ti viene in supporto anche per facilitare la scrittura delle note (semplificata grazie alla presenza della S Pen), oppure per modificare velocemente le immagini.

A proposito di foto, il comparto fotografico è uno dei punti forti del Galaxy S24 Ultra. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, con a supporto una fotocamera da 12 megapixel ultra-grandangolare, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Una soluzione completa, versatile e che ti permette di scattare foto perfette in qualsiasi situazione. E grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, le immagini e i video sono perfetti anche quando c’è poca luce.

Le dimensioni sono generose: lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD e con un refesh rate fino a 120 Hz. Scorrevole, fluido e con un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole grazie a un livello di luminosità elevatissimo e mai visto prima su uno smartphone. Sotto la scocca trovi il processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Hai a disposizione tutta la potenza di cui hai bisogno per giochi e per le app dedicate alla produttività (puoi utilizzarlo anche per lavorare mentre sei in viaggio).

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normali riesci a coprire anche quarantotto ore. Nel momento del bisogno, puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

Galaxy S24 Ultra