Galaxy Tab S6 Lite, l'offerta è strabiliante: a questo prezzo è da comprare subito

Non tutti i tablet sono uguali. Alcuni sono pensati per un utilizzo esclusivamente da divano (vedere film e serie TV, leggere dei libri, giocare con le app), mentre altri sono polifunzionali e a tutte le attività appena elencate ne aggiungono di altre, come ad esempio prendere appunti, disegnare e anche lavorare mentre si è in viaggio. In questa seconda categoria rientra sicuramente il Galaxy Tab S6 Lite, tablet di Samsung che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che offre funzioni e componenti speciali e molto utili. Un esempio è la presenza della S Pen, il pennino "magico" che ti permette di interagire con il tablet e ne potenzia all’inverosimile l’utilizzo.

Un tablet come pochi sul mercato e che oggi trovi anche a un prezzo eccezionale. Il merito è dello sconto top del 32% che ti fa risparmiare quasi 150€ sul prezzo di listino. Offerta eccezionale e che non devi farti scappare per nessun motivo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Amazon. Insomma, una promo completa e senza paragoni. Approfittane subito.

Galaxy Tab S6 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo importante per il Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet polifunzionale di Samsung è in promo a un prezzo di 298,89€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole: risparmi quasi 150€ e fai un super affare. Inoltre, per le festività natalizie Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,78€ al mese a tasso zero. Il tablet è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Inoltre, come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi anche decidere di acquistarlo per Natale ed eventualmente fare il reso con tutta tranquillità i giorni successivi.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: le caratteristiche tecniche

Salta immediatamente all’occhio lo schermo di 10.4" con risoluzione FHD che assicura colori realistici e immagini sempre perfette. Ideale per chi ama guardare film e serie tv o giocare. Anche perché alla grafica si abbina un comparto audio interessante, basato su doppio speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG. Ottime infine le performance, garantite da un processore ad alte prestazioni, combinato a 4 GB di RAM ea una memoria di partenza di 64 GB espandibile fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD.

La vera killer application di questo tablet, però, è la presenza della S Pen. Il pennino con i superpoteri permette di utilizzare il tablet in tantissimi modi differenti. Puoi portarlo a scuola o all’università per prendere appunti, disegnare nel tempo libero, oppure lavorare sui documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Tutto grazie anche al comodo schermo da 10,4 pollici. Non manca, poi, una fotocamera frontale con cui puoi anche fare le videochiamate di lavoro. Insomma, una valida alternativa al computer portatile quando sei in viaggio e vuoi portare con te un dispositivo leggero e dalle dimensioni più contenute. Non manca una batteria ampia e con cui puoi arrivare a fine giornata senza troppi problemi,

