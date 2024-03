Galaxy Watch5 Pro, prezzo in picchiata: sconto sensazionale

Fonte foto: Amazon

C’è uno smartwatch Samsung che in questi anni è riuscito a conquistare il cuore degli appassionati della tecnologia. E lo ha fatto per le sue caratteristiche che lo rendono unico e adatto a qualsiasi utilizzo, sia indoor sia outdoor. Stiamo parlando del Galaxy Watch5 Pro, orologio smart che rientra nella particolare nicchia degli smartwatch rugged, wearable realizzati con materiali super resistenti che li rendono (quasi) indistruttibili. Un orologio pensato soprattutto per chi ama fare escursioni all’aperto e tra i boschi, ma che si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni grazie a sensori che monitorano tanti aspetti della tua vita e che sono sempre pronti a darti consigli utili su come avere una vita più regolare.

A catturare l’attenzione oggi è soprattutto l’offerta disponibile su Amazon. L’orologio, infatti, è in promo al minimo storico di quest’ultimo periodo grazie allo sconto del 44%. Approfitti di una delle migliori promo che trovi oggi sul web per un orologio di questo tipo e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare la spesa a rate. Una vera occasione da non farsi sfuggire per uno degli smartwatch più convincenti degli ultimi mesi.

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo. Oggi trovi il Galaxy Watch5 Pro in promo speciale a un prezzo di 279,88 euro con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web del momento. Il risparmio supera i 220 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile in fase di check-out. Lo smartwatch di Samsung è venduto e spedito direttamente da Amazon e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. I benefici riservati agli utenti Prime non finiscono qui: per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch5 Pro: scheda tecnica e funzionalità

In un orologio come il Galaxy Watch5 Pro a fare la differenza sono soprattutto le funzionalità offerte e i materiali utilizzati per la scocca e il vetro. D’altronde si tratta di uno smartwatch rugged in grado di resistere anche alle condizioni più difficili e che non si scalfisce alla prima caduta.

Partiamo proprio dai materiali. A protezione dello schermo trovi un vetro in cristallo zaffiro, mentre la cassa è in titanio che rende l’orologio più resistente e leggero allo stesso tempo. Il display è molto luminoso e vedi le informazioni principali anche sotto la luce diretta del sole.

Come già detto, il Galaxy Watch5 Pro è un orologio pensato per gli amanti delle avventure all’aperto. Infatti, trovi due funzionalità super utili che sfruttano al meglio il potente chip GPS nascosto sotto la cassa: Track Back e Route Workout. La prima ti aiuta a tornare al punto di partenza se perdi l’orientamento durante l’escursione, mentre Route Workout ti suggerisci quali sentieri e quali percorsi di workout fare in base ai suggerimenti degli altri utenti. A tutto questo si aggiungono più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più praticate. Anche il nuoto essendo l’orologio impermeabile. Per ogni attività sportiva raccogli tanti dati utili che puoi analizzare dall’app dello smartphone.

Un orologio per definirsi smart deve offrire anche un monitoraggio avanzato della salute. E sotto questo punto di vista il Galaxy Watch5 Pro non ti delude. Trovi tutto quello che ti serve: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche del sonno. Ricevi consigli su come migliorare il riposo notturno in base a come dormi.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google con tutte le app della suite di Google a partire da Maps e da Google Fit. La batteria ha una durata di un paio di giorni con un utilizzo normale.

