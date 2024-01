Galaxy Watch6, il prezzo è in picchiata: sconto mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Samsung deve la sua crescita negli ultimi anni agli smartphone, ma il produttore sud-coreano è oramai in grado di dire la sua in ogni settore, grazie a prodotti validissimi e con caratteristiche sempre più innovative. Non è un caso che Samsung sia diventato un punto di riferimento anche nel settore dei wearable grazie ai Galaxy Watch, serie di orologi smart molto fortunata e che ogni anno riesce a migliorare la versione passata. Ed è esattamente quello che è successo con i nuovi Galaxy Watch6, smartwatch che seguono il solco dei modelli precedenti, ma con novità molto interessanti in alcune delle funzionalità più amate dagli utenti.

Orologio smart uscito sul mercato da oramai qualche mese e che finalmente è anche in offerta con uno sconto davvero interessante che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 34% che fa risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi (l’Apple Watch) e che si caratterizza anche per un design che coniuga l’eleganza e la modernità. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Galaxy Watch6

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Watch6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta Amazon il prezzo del Galaxy Watch6 scende a 229,11 euro, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Per l’orologio Samsung si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori offerte disponibili su tutte il web. A questo prezzo è un vero best-buy difficile da battere. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, quindi puoi testarlo senza troppi problemi.

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6: caratteristiche e funzionalità

Quando la base su cui lavorare è solida, è molto più semplice andare a migliorare quei piccoli aspetti che ti rendono uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato. Questo Galaxy Watch6 riesce ad alzare ulteriormente un’asticella già piuttosto elevata aggiungendo nuove funzionalità e migliorando alcune di quelle già presenti.

Partiamo con una piccola fotografia dello smartwatch. Il modello disponibile oggi in offerta è quello più grande con schermo da 44 mm. Rispetto al modello precedente, l’orologio è ancora più sottile e ha delle cornici che ottimizzano le dimensioni. Puoi personalizzare lo schermo scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Samsung.

Passiamo all’aspetto più interessante: le funzionalità presenti sull’orologio. Samsung ha dotato il Galaxy Watch6 di un nuovo monitoraggio del sonno che fornisce ogni mattina un report completo su come hai riposato durante la notte e utili consigli utili su come migliorare il riposo. Lo smartwatch Samsung fa del monitoraggio del benessere uno dei suoi obiettivi principali: sotto la scocca trovi dei sensori che tengono sotto controllo la frequenza cardiaca in tempo reale e ti avvisano se rilevano qualche dato anomalo. Il Galaxy Watch6 è anche uno dei pochi orologi a effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica, cioè della composizione del corpo.

Per gli amanti dell’attività sportiva trovi più di 90 allenamenti, tra cui tutti quelli più diffusi. Puoi anche impostare degli obiettivi da raggiungere in base alle tue performance. Tutti i dati vengono raccolti e li puoi analizzare tramite l’app dello smartphone.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google con tutta la suite di app dell’azienda di Mountain View. La batteria ha una durata di un paio di giorni. Collegando l’orologio allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate in entrata e gestire le notifiche. Con l’app Samsung Wallet puoi pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dal polso.

Galaxy Watch6