Galaxy Watch5, ecco l’offerta giusta: oggi è al minimo storico

Per iniziare bene il fine settimana c’è bisogno dell’offerta giusta e noi abbiamo quella che fa per te. Da oggi su Amazon troviamo l’ottimo smartwatch Galaxy Watch5 in offerta al prezzo più basso di sempre. Il merito è dell’ottimo sconto del 33% che fa risparmiare 110€ sul prezzo di listino. Si tratta di una delle migliori promo che puoi trovare al momento per un orologio smart top di gamma.

Il Galaxy Watch5 è il diretto concorrente dell’Apple Watch, con l’unica differenza che ha un prezzo di listino molto più abbordabile. E quando lo troviamo in offerta come oggi diventa un vero best-buy. Lo smartwatch di Samsung è molto versatile e pensato per l’utilizzo quotidiano: ha funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, permette di gestire le chiamate in entrata e ha anche più di 90 modalità di allenamento. E grazie al lavoro fatto sulla batteria, l’autonomia è aumentata notevolmente. Cosa chiedere di più?

Galaxy Watch5: la scheda tecnica

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. Il Galaxy Watch5 è la naturale evoluzione del modello lanciato lo scorso anno e di cui segue lo stile e le funzionalità offerte. Funzionalità migliorate in tantissimi aspetti e che lo rendono uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato.

In un dispositivo di questo tipo bisogna partire subito dalle feature. E ne troviamo di veramente utili. Un netto salto in avanti è stato compiuto per il monitoraggio del sonno. L’orologio ti fornisce un report completo con le varie fasi del sonno (veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM) e ti consiglia anche quando andare a dormire per essere riposato al mattino. Altro strumento molto interessante è il sensore BioActive in grado di svolgere ben tre diverse funzionalità: analisi dell’impedenza bioelettrica, misurazione del battito cardiaco in tempo reale e tracciamento ECG per l’impulso elettrico del cuore. L’impedenza biolettrica fornisce un’analisi del proprio corpo: percentuale di massa grassa, di muscoli scheletrici e di acqua.

Per gli amanti dell’attività sportiva troviamo più di 90 modalità di allenamento disponibili. Tutti i dati vengono raccolti sull’orologio e possono essere condivisi con i propri amici e li puoi anche sfidare a superare i tuoi record.

Samsung ha lavorato anche sull’aspetto estetico. Le linee ricordano in tutto e per tutto un orologio analogico, con quadrante di forma circolare con uno stile molto classico. Puoi anche personalizzare lo schermo (da 44mm) con le varie watch faces sviluppate appositamente dall’azienda sud-coreana. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato appositamente dagli ingegneri di Samsung per renderlo ancora più ricco. Oltre alle app della suite di Mountain View trovi tante altre app molto utili. Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria, la più grande mai avuta da uno smartwatch Samsung.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta che non ti aspetti per uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Oggi troviamo il Galaxy Watch5 a un prezzo di 226,04€, con uno sconto eccezionale del 31%. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e risparmi 110€ sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

