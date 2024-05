May The 4th: cosa guardare in streaming per lo Star Wars Day 2024

Fonte foto: Stefano Buttafoco / Shutterstock.com

May the 4th, May the Force. È proprio il gioco di parole tra la data di oggi, pronunciata in inglese, e la celebre battuta di Stars Wars (May the Force be with you, in italiano Che la forza sia con te) ad aver reso informalmente il 4 maggio lo Star Wars Day, ovvero la giornata il cui si celebra il mitico franchise di Guerre stellari creato da George Lucas e portato avanti dalla sua Lucasfilm.

Non c’è occasione migliore di questa giornata, allora, per rivedere l’intera Saga degli Skywalker, per guardare i film antologici Rogue One: A Star Wars Story e Solo: A Star Wars Story o magari per dedicarsi a uno dei numerosi altri contenuti originali in tema, come Andor, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka.

Chi cerca qualche novità per lo Star Wars Day 2024, invece, ha questi tre titoli da tenere a mente.

Star Wars: Tales of the Empire

In uscita su Disney+ proprio oggi, 4 maggio 2024, Star Wars: Tales of the Empire è il secondo capitolo della serie animata Tales, firmata da Lucasfilm. La nuova stagione segue Star Wars: Tales of the Jedi, del 2022. Dave Filoni è il creatore della serie e il supervising director

La serie in sei episodi è ambientata nel temibile Impero Galattico e i protagonisti sono due guerrieri che percorrono strade differenti ma che si troveranno allo stesso modo di fronte a scelte che plasmeranno i loro destini. Da una parte c’è la giovane Morgan Elsbeth che ha perso tutto e sta cercando vendetta; dall’altra l’ex Jedi Barriss Offee che cerca di sopravvivere mentre la galassia è in rapida evoluzione.

Star Wars: The Bad Batch

A febbraio 2024, sempre su Disney+, è uscita invece la terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch. Spinoff di Star Wars: The Clone Wars, nella stagione finale della serie animata il gruppo di protagonisti è diviso e minacciato da ogni parte e dovrà cercare alleati inaspettati e imbarcarsi in missioni pericolose per vincere la lotta e ricongiungersi con Omega.

Nella voice cast originale ci sono Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Keisha Castle-Hughes, Jimmi Simpson, Noshir Dalal e Wanda Sykes.

Star Wars: Young Jedi Adventures

Chi non l’ha ancora vista, ma soprattutto chi cerca un titolo adatto anche ai bambini, può sempre recuperare Star Wars: Young Jedi Adventures, uscita in occasione dello Star Wars Day 2023. La serie animata, disponibile su Disney+, è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica e ha come protagonisti i giovani Jedi mentre esplorano la galassia, aiutano persone e creature in difficoltà e apprendono le vie della Forza e le abilità necessarie a diventare Jedi.

Prodotta da Lucasfilm per Disney+, la serie vede come showrunner e produttore esecutivo Michael Olson, mentre Elliot M. Bour è regista supervisore e co-produttore.

«Durante lo sviluppo di Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima serie di Star Wars creata per bambini in età prescolare, il gruppo creativo non ha mai smesso di pensare a come essa possa rappresentare il primo passo di un bambino in un mondo più grande, sperimentando per la prima volta il potenziale illimitato della galassia di Star Wars», ha dichiarato in una nota stampa James Waugh, executive producer e Senior Vice President Franchise Content & Strategy di Lucasfilm.