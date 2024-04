Galaxy Watch5 Pro, prezzo crollato: costa meno della metà

Fonte foto: Amazon

Una pasquetta all’insegna delle grande offerte. Abbiamo cominciato la giornata con il Galaxy A34, smartphone medio di gamma di Samsung, in promo con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. E continuiamo questa giornata con un’altra occasione da cogliere al volo e con uno sconto addirittura maggiore rispetto allo smartphone. Si tratta sempre di un dispositivo Samsung, ma in questo articolo ti parliamo del Galaxy Watch5 Pro, smartwatch realizzato con materiali super resistenti. Grazie all’offerta Amazon che trovi oggi, il prezzo crolla a meno della metà con lo sconto del 52%. Inutile dire che è uno dei più venduti in queste ultime ore e anche una delle migliori offerte di tutte il web per un wearable di questo genere.

Il Galaxy Watch5 Pro è uno smarwatch che rientra nella categoria dei rugged, orologi realizzati con materiali super resistenti e pensati per un utilizzo outdoor. L’orologio Samsung è dotato di un chip GNSS molto preciso e con funzionalità avanzate che ti aiutano a ritrovare la giusta direzione quando esplori un bosco o fai trekking in montagna. Monitoraggio avanzato della salute e dello sport sono altre funzionalità uniche di questo smartwatch. A questo prezzo sarebbe un gravissimo errore lasciarselo scappare.

Galaxy Watch5 Pro: offerta, sconto e prezzo Amazon

Un’offerta incredibile da non lasciarsi sfuggire. Oggi trovi il Galaxy Watch5 Pro in promo a un prezzo di 239,56 euro con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch Samsung si tratta del minimo storico e risparmi ben 260 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni da parte del sito di e-commerce.

Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche e funzionalità

Il Galaxy Watch5 Pro è la risposta di Samsung ai tanti orologi super resistenti lanciati in questi ultimi anni da Garmin, Apple e dagli altri produttori. Lo smartwatch Samsung è il rivale più diretto del primo Apple Watch Ultra, con l’unica differenza che costa molto meno della metà e questa caratteristica lo rende super competitivo.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità dell’orologio. Il produttore sud-coreano ha utilizzato ottimi materiali: lo schermo è protetto da un cristallo zaffiro, mentre la cassa è in titanio. Questo lo rende molto resistente (anche impermeabile) e perfetto per le avventure all’aperto. Ottima la batteria che assicura un’autonomia prolungata.

Il Galaxy Watch5 Pro è il compagno perfetto per le avventure all’aperto e più in generale per tenere sotto controllo l’attività sportiva. A bordo trovi più di 90 app per lo sport, tra cui tutti gli sport più praticati. Non finisce qui: tutti i dati raccolti possono essere analizzati tramite l’app dello smartphone e condivisi con i propri amici. Non manca un ottimo chip GNSS che offre due funzioni utilissime: Route Workout che ti permette di importare i percorsi di workout in formato GPX; Track Back per ritornare al punto di partenza quando fai un’escursione all’aperto.

Per il monitoraggio della salute trovi il sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di tenere sotto controllo 3 parametri differenti: la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e anche la composizione del proprio corpo. Con una semplice misurazione l’orologio è in grado di fornirti la percentuale di acqua, grasso e muscoli presenti nel tuo corpo. Grazie al monitoraggio avanzato del sonno sai esattamente come hai riposato la notte e l’orologio ti fornisce utili consigli su come migliorare il riposo.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google con tutte le applicazioni della suite di Mountain View. Lo puoi personalizzare anche con altre app utili nella vita di tutti i giorni.

