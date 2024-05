Xiaomi Watch S3, lo smartwatch che puoi personalizzare

TOTALE PUNTI 8 Recensione Xiaomi Watch S3 Xiaomi Watch S3 è uno smartwatch molto interessante, per molteplici ragioni, la prima delle quali è la durata della sua batteria, perché, come vedremo nel dettaglio, può arrivare addirittura a due settimane. Ma non è l'unico pregio di Xiaomi Watch S3, che presenta un nuovo sistema operativo e una estrema personalizzazione dei suoi diversi componenti, il tutto ad un prezzo competitivo.

PRO Batteria di lunga durata

Ghiera intercambiabile

Numero di sport misurabili CONTRO Non si possono installare app (per ora)

La confezione di vendita VOTO: 8 La confezione di vendita di Xiaomi Watch S3 è semplice, ma allo stesso tempo completa, con l'orologio, il cinturino e una ghiera, dello stesso colore del cinturino in dotazione, ovvero grigio. All'interno della scatola c'è anche un cavo per la ricarica con l'adattatore necessario, non è presente invece il caricatore, ma sappiamo che ormai quasi nessuna azienda inserisce l'alimentatore nelle confezioni di vendita. Ghiere intercambiabili e altri modelli di cinturino sono acquistabili via a parte, può essere importante sapere che questo orologio è compatibile con i cinturini standard da 20 mm.

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Xiaomi Watch S3 è realizzato con una ghiera in acciaio che si incastona su una cassa in alluminio, mentre il quadrante viene protetto da Corning Gorilla Glass. Al primo colpo d'occhio risulta quasi difficile riuscire a distinguere questo orologio dal modello in circolazione da un po' di tempo, Xiaomi Watch 2 Pro, da cui differisce principalmente per il sistema operativo. Il peso di Xiaomi Watch S3 è di soli 44 g mentre mentre la misura è piuttosto generosa con un diametro di 47 mm e uno spessore di 12 mm. Accanto al quadrante ci sono due pulsanti di controllo, insieme al display touch, mentre sulla parte inferiore c'è il sensore biometrico per la misurazione dei parametri come il battito cardiaco e l'ossigenazione del sangue. Il display è di ottima qualità, parliamo di un pannello AMOLED da 1,43", con una buona risoluzione, ma soprattutto con una buona leggibilità alla luce diretta del sole. siamo rimasti un po' delusi dai quadranti, che sembrano bellissimi in fotografia, così come appaiono nelle foto pubblicitarie di questo smartwatch, ma nella realtà sono molto meno accattivanti, in particolare per il fatto che manchino di profondità 3D. Quando si fa un colpo d'occhio al proprio orologio è facile identificare che si tratti di un'immagine a due dimensioni. La scheda tecnica di Xiaomi Watch S3 risulta particolarmente completa, grazie anche ai sensori di posizionamento che sono compatibili con tutti i sistemi di navigazione più importanti oggi presenti sul mercato. Ovviamente c'è un trasmettitore bluetooth che permette di collegare lo smartphone ma anche gli auricolari, mentre il trasmettitore NFC è presente solo in alcuni mercati in cui questo dispositivo è commercializzato, compreso il nostro. Come già anticipato a più riprese, sul fronte estetico il tratto più importante è quello della personalizzazione della ghiera in acciaio, che si sgancia molto facilmente quando la si vuole cambiare, ma in condizioni normali risulta saldamente agganciata allo smartwatch. Ci sono cinque colori disponibili, blu, nero, verde, giallo e grigio.

Hardware e performance VOTO: 8 Curiosamente, Xiaomi non dichiara quale sia il processore che alimenta lo smartwatch Xiaomi Watch S3, così come non sono state rese note le informazioni che riguardano la dotazione della memoria RAM e quella della memoria interna. Possiamo solo fare riferimento alla nostra esperienza diretta con questo oggetto, per dire che in realtà ha funzionato benissimo durante la nostra prova, risultando sempre estremamente veloce e reattivo in tutte le condizioni. Con questo smartwatch è possibile effettuare chiamate grazie al microfono e all'altoparlante incorporati, così come è utile l'impermeabilità, che permette di utilizzarlo anche quando si nuota.

Software e funzionalità VOTO: 8 Come già più volte specificato, uno degli elementi particolari che bisogna conoscere dello smartwatch Xiaomi Watch S3 è il fatto che sia costruito intorno al nuovo sistema operativo della grande azienda cinese, chiamato HyperOS. Pur non essendo ancora una soluzione del tutto completa, anche se esistono enormi margini di espansione e di ulteriore arricchimento, questo nuovo software ha il pregio di essere incredibilmente veloce e molto parco nei consumi. Questi due elementi risultano particolarmente gradevoli da utilizzare nel momento in cui si utilizza uno smartwatch, a maggior ragione per la sua piena compatibilità con il mondo Android e anche con quello di iOS. Per abbinare il proprio smartwatch Xiaomi Watch S3 allo smartphone che si sta utilizzando basta installare l'applicazione Mi Fitness. L'unico punto di debolezza del software in questo aumento è rappresentato dal fatto che non si possano installare applicazioni dopo il suo acquisto, probabilmente questa opzione sarà resa possibile solo successivamente, ovviamente questo è un elemento di debolezza se comparato con l'estrema flessibilità di watchOS di Apple Watch, ma anche con wearOS di Google. In ogni caso, anche senza le applicazioni, questo è un dispositivo davvero completo, che permette di misurare 150 attività sportive, oltreché di rilevare la maggior parte dei parametri biometrici importanti, come battito cardiaco, o ossigenazione del sangue, qualità del sonno e così via. A chi dovesse comprare questo smartwatch consigliamo di andare a curiosare tra le varie discipline che si possono misurare, perché non sono molti gli orologi che permettono di tracciare il salto della corda.

La batteria VOTO: 8 È vero vero che repetita iuvant, ma siamo consapevoli che oggi abbiamo riproposto più volte alcuni concetti, tra questi quello della durata della batteria, che è uno dei pregi principali di Xiaomi Watch S3. Stiamo infatti parlando di un'autonomia che può arrivare a 15 giorni, ma bisogna tenere conto di un uso piuttosto moderato del proprio orologio. Ci sono diversi elementi che concorrono ad aumentare i consumi, in primo luogo l'uso frequente del GPS, per tracciare gli allenamenti, ma anche e soprattutto quello del display sempre acceso. Bisogna considerare infatti che quando si attiva l'opzione always on display, l'autonomia scende drasticamente a soli cinque giorni. curiosamente, c'è anche una differenza piuttosto netta nei consumi quando il proprio smartwatch Xiaomi Watch S3 viene collegato ad un iPhone, anziché ad un telefono Android. La ricarica richiede poco più di un'ora, in ogni caso l'autonomia è più che buona.