Galaxy Watch5 Pro, prezzo sprofonda: oggi costa la metà

Il countdown sta per scadere. Manca sempre di meno al Natale e bisogna sbrigarsi con gli ultimi regali. Trovare qualcosa che soddisfi le aspettative di amici e parenti è sempre più difficile e tantissimi prodotti sono finiti nei negozi fisici oppure costano uno sproposito. Fortunatamente in nostro aiuto arriva da Amazon, dove sono presenti ancora tante offerte natalizie e con consegna garantita entro il 25 dicembre. Tra le promo noi ne abbiamo selezionata una che cattura immediatamente l’attenzione. Si tratta dell’offerta dedicata al Galaxy Watch5 Pro, smartwatch super resistente di Samsung disponibile al minimo storico grazie allo sconto eccezionale del 46%. Praticamente lo paghi la metà e approfitti di una delle migliori promo disponibili in questo momento su Amazon.

Un orologio con pochi eguali sul mercato. Si tratta della risposta del produttore sudcoreano all’Apple Watch Ultra dell’azienda di Cupertino. Le caratteristiche sono più o meno simili, ma a cambiare è il prezzo. Lo smartwatch super resistente di Samsung costa molto meno della metà e con lo sconto di oggi lo paghi meno di 300 euro. Rispetto ad altri orologi rugged (la categoria in cui rientrano quelli super resistenti) costa molto meno. Un’idea regalo in vista del Natale che sicuramente verrà apprezzata da chi lo riceverà.

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon Natale

A un prezzo così non lo si era mai visto nell’ultimo periodo. L’offerta disponibile sul Galaxy Watch5 Pro è veramente sconvolgente. L’orologio smart di Samsung è disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a 269,84 euro. Il risparmio rispetto a quello di listino sfiora i 230 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e l’orologio è già pronto per essere spedito. La consegna dovrebbe avvenire in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove avviene l’ordine. Inoltre, ti ricordiamo che per tutti gli acquisti fatti in questo periodo, hai tempo fino al 31 gennaio 2024 per il reso gratuito. Puoi decidere di acquistarlo oggi e regalarlo a Natale in tutta tranquillità, senza la paura di non poterlo rimandare indietro.

Galaxy Watch5 Pro: funzionalità e caratteristiche

Andiamo con ordine e partiamo da alcune caratteristiche tecniche di questo orologio Samsung che riguardano soprattutto i materiali con cui è realizzato. Il vetro che protegge lo schermo è in cristallo zaffiro ed è super resistente, sia alle cadute sia ai graffi, mentre la cassa è in titanio. Un orologio che ha superato diversi test di resistenza ed è risultato anche impermeabile. Lo puoi, quindi, utilizzare anche mentre sei in acqua senza la paura di rovinare qualche componente interno.

L’orologio è pensato per gli amanti delle avventure all’aperto. Non a caso supporta più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle dedicate alle escursioni e al trekking. Samsung ha dotato il suo orologio anche di un ottimo sistema GPS con la funzione Route Workout: puoi importare i percorsi in formato GPX dallo smartphone e seguire il sentiero sullo schermo dell’orologio. Non perderai mai la retta via e potrai tornare al punto di partenza senza sbagliare direzione. Per ogni allenamento svolto puoi analizzare decine di dati differenti.

Sotto la scocca è presente anche il potente sensore Samsung BioActive 3 in 1 che ti permette di controllare contemporaneamente ben tre parametri differenti: il tasso cardiaco ottico, l’impulso elettrico del cuore e l’analisi dell’impedenza bioelettrica (la percentuale di grasso, acqua e muscoli presenti nel corpo). Puoi anche monitorare il battito cardiaco in tempo reale, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca, infine, un monitoraggio avanzato del sonno con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Chiudiamo con la batteria che ti assicura un’autonomia prolungata anche con un utilizzo sotto stress. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e tutte le app della sui dell’azienda di Mountain View.

