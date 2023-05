Galaxy Watch5 Pro, lo sconto è esagerato: offerta favolosa

Tra le novità lanciate negli ultimi mesi da Samsung c’è anche il Galaxy Watch 5 Pro. Con questo nuovo smartwatch l’azienda sudcoreana si va a posizionare in una nicchia di mercato che ancora non presidiava, ossia quella degli orologi smart super resistenti. Negli ultimi anni questi dispositivi stanno conquistando sempre più importanza, soprattutto tra coloro che amano andare all’avventure ed esplorare posti nuovi. Il Galaxy Watch5 Pro offre funzionalità ad hoc ed è realizzato con materiali super resistenti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

L’ottima notizia di oggi riguarda il prezzo. Lo smartwatch di Samsung, infatti, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 36% che fa risparmiare 180€ sul prezzo di listino. Rispetto al suo concorrente più diretto (l’Apple Watch Ultra), costa meno della metà e offre funzionalità simili. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una promo molto allettante e che vi consigliamo di non farvi scappare: approfittatene subito.

Galaxy Watch5 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche e funzionalità

L’aggettivo Pro fa capire che non si tratta di un orologio smart come tutti gli altri. Il Galaxy Watch 5 Pro è pensato per tutti coloro che amano l’avventura e vogliono tenere sotto controllo ogni singolo parametro, dalla frequenza cardiaca fino alla propria posizione. Oltre a tutto questo è anche super resistente avendo un vetro di protezione in cristallo zaffiro e una cassa in titanio che lo rendono resistente all’acqua, agli urti e alle cadute.

Non poteva mancare un chip GNSS in grado di trovare la tua posizione in pochissimi secondi, funzionalità che si rivela utilissima quando si sta facendo un’escursione. Inoltre, grazie alla funzione Route Workout puoi importare dallo smartphone dei percorsi di workout realizzati da altri appassionati. Se, invece, hai perso l’orientamento, la funzione Track Back ti fa tornare facilmente al luogo di partenza con una navigazione dettagliata e guidati dalla voce.

Sotto la scocca troviamo il potente sensore Samsung BioActive in grado di monitorare in un colpo solo diversi parametri vitali. Oltre alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna in tempo reale, l’orologio effettua un’analisi dell’impedenza bioelettrica con informazioni sulla percentuale di massa grassa (BIA) e sul peso dei muscoli scheletrici. Altrettanto efficace il monitoraggio del sonno, con un report completo che mostra come si è riposato durante la notte. A tutto questo si aggiungono oltre 90 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Tutti i risultati vengono immagazzinati nell’orologio e possono essere condivisi con i propri amici.

Per chiudere, sul Galaxy Watch5 Pro troviamo il sistema operativo WearOS con le app della suite di Mountain View. Lo smartwatch ha il classico design di un orologio analogico e si presta a qualsiasi utilizzo. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Galaxy Watch5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

È un’offerta mai vista prima quella che troviamo oggi per il Galaxy Watch5 Pro. Lo smartwatch ultra resistente di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 319,99€, con uno sconto del 36%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 64€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dallo stesso sito di e-commerce. Il risparmio totale è di 180€ e acquistandolo oggi si approfitta del minimo storico. L’orologio smart è già disponibile alla spedizione e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Galaxy Watch5 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram