Galaxy Watch6 Classic al minimo storico: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartwatch Samsung è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 150 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le funzionalità

Fonte foto: Amazon

Tra le ultime novità lanciate da Samsung sul mercato c’è il Galaxy Watch6 Classic, uno smartwatch che porta nel nome la sua vera essenza. Un orologio che coniuga tecnologie avanzate e sensori di ultima generazione con un design intramontabile e riconoscibilissimo. Ghiera in metallo rotante che ricorda gli orologi analogici e materiali premium per affrontare al meglio ogni fase della giornata. Rispetto al passato, Samsung ha anche ridotto le cornici per dotare lo smartwatch dello schermo più grande di sempre: hai ancora più spazio a disposizione per le informazioni importanti come notifiche, passi effettuati e il monitoraggio della salute.

Uno smartwatch che da oggi trovi anche in super offerta grazie allo sconto Amazon del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Una promo super completa e da non farsi scappare: al momento è una delle migliori per un orologio di questo tipo.

Galaxy Watch6 Classic

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Watch6 Classic: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da cogliere al volo. Oggi trovi il Galaxy Watch6 Classic, smartwatch top di gamma di Samsung, in promo a un prezzo di 299 euro e con uno sconto del 33%. Per un orologio con caratteristiche e funzionalità di ultima generazione e un design senza tempo si tratta di un super prezzo, come testimonia il risparmio di ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 59,80 euro al mese a tasso zero. La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic: caratteristiche e funzionalità

Il display del Galaxy Watch6 Classic è fino al 30% più grande, mentre la ghiera risulta del 15% più sottile, dunque è molto comodo da usare. Realizzato con un resistente vetro in cristallo di zaffiro, che garantisce impermeabilità e protezione dalla polvere. Cinturini intercambiabili per renderlo adatto a tutti i momenti della giornata.

Molto più performante e fluido rispetto alla media degli smartwatch presenti sul mercato, grazie a un processore di nuova generazione. La ricarica veloce fa sì che in 30 minuti raggiunga già il 45% di autonomia, mentre con una ricarica piena raggiunge 40 ore di uso continuo. Inoltre, puoi usare Samsung Wallet per i tuoi pagamenti rapidi e sicuri ovunque ti trovi. Monitoraggio della qualità del sonno, dell’ossigeno nel sangue, della pressione sanguigna, del ritmo cardiaco. Per gli amanti dello sport sono presenti più di 90 modalità sportive.

Galaxy Watch6 Classic