Galaxy Watch6 Classic, a questo prezzo è un affare per tutti: minimo storico

Lo smartwatch di Samsung è in offerta con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Un super prezzo da non farsi scappare

Fonte foto: Amazon

Ecco una delle migliori offerte di questa settimana, senza paura di essere smentiti. Ha tutto per diventare una delle promo più "inseguite" dagli utenti: uno sconto mai visto prima, un risparmio eccezionale e un prodotto uscito sul mercato da pochissimo tempo. Stiamo parlando dell’offerta disponibile per il Galaxy Watch6 Classic, smartwatch con caratteristiche uniche di Samsung e uscito da poco sul mercato. Come si può intuire facilmente dal nome, si tratta di una versione speciale dell’orologio Samsung che si contraddistingue per uno stile classico, caratterizzato da una ghiera girevole e da materiali premium.

A catturare l’attenzione, però, è l’offerta stratosferica disponibile oggi su Amazon. L’orologio Samsung, infatti, è in promo speciale con uno sconto del 39% e risparmi più di 160 euro sul prezzo di listino. A un prezzo così non lo si era mai visto e diventa immediatamente un best-buy e anche uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi su tutto il web. Un’occasione da non farsi scappare.

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi il Galaxy Watch6 Classic a un prezzo mai visto prima grazie all’ottimo sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico: lo paghi solamente 255,41 euro invece di 419 euro. Il risparmio è considerevole e supera i 160 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro (dipende da dove e da quando effettui l’acquisto). Beneficia di tutti i vantaggi Amazon, compresa la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni da quando lo hai acquistato.

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6: funzionalità e caratteristiche

Partiamo dal comodo display, mediamente più grande del 30% rispetto agli altri modelli presenti sul mercato. La ghiera è invece del 15% più sottile, per un ulteriore vantaggio in termini di spazio. Resistente nel tempo, a prova di urti e di graffi, grazie al fatto che sia realizzato con vetro in cristallo di zaffiro. Certificato IP68 e 5ATM per proteggerlo da acqua e polvere, per un uso anche sotto la pioggia, al mare.. Cinturino intercambiabile facilmente, basta un click e un po’ di pressione per inserirne un altro. Così da renderlo ancora più adatto a tutti i momenti della giornata.

La CPU è stata resa più veloce del 18% e la rapidità di avvio delle app ti consentono di essere produttivo ed efficiente durante tutta la giornata. Molto utile il Samsung Wallet per pagamenti cashless veloci e sicuri nei locali, i parcheggi, sui mezzi pubblici. Così come della batteria a ricarica rapida e con duratura fino a 40 ore. E per quanto concerne la salute, oltre le funzioni più comuni, vanta anche l’esclusivo monitoraggio dell’impedenza bioelettrica (BIA). Potrai impostare i tuoi obiettivi di peso, grasso corporeo, massa muscolare e altro ancora.

Galaxy Watch6 Classic