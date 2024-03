Galaxy Watch6, l’offerta è strepitosa: minimo storico e sconto spaziale

Fonte foto: Samsung Newsroom

Uscito da poco sul mercato, ma già disponibile su Amazon con uno sconto mai visto prima. Stiamo parlando del Galaxy Watch6, ultima versione del fortunato orologio targato Samsung da sempre tra i più venduti sul mercato. Una nuova versione che segue il solco tracciato negli ultimi anni e che migliora tanti piccoli aspetti, a partire da un’autonomia maggiorata e da uno schermo più grande, ma con dimensioni pressoché identiche grazie a cornici più sottili.

Come detto, lo smartwatch Samsung è protagonista anche di una super offerta su Amazon. Da oggi lo trovi al minimo storico grazie allo sconto del 34% che fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Una promo che lo fa diventare un vero best-buy e uno dei migliori smartwatch da acquistare in questo momento sul web. E la promo non finisce qui: acquistando l’orologio ottieni in omaggio 3 mesi di allenamento con il servizio buddyfit. Non farti scappare questa opportunità

La promo della settimana. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy Watch6 in promo con una doppia offerta mai vista prima. Partiamo dallo sconto che trovi sul sito di e-commerce. Oggi lo smartwatch è disponibile a un prezzo di 212 euro con uno sconto del 34% su quello di listino. Minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis da attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Come detto, l’offerta non finisce qui. Comprando lo smartwatch oggi e caricando la prova d’acquisto sul sito del produttore sudcoreano, ricevi una mail di validazione con un codice per attivare 3 mesi di allenamento su buddyfit direttamente sul sito del servizio. Se sei un amante dell’attività fisica e vuoi migliorare la tua forma con esercizi specifici, questa è la promo che fa per te.

Galaxy Watch6: scheda tecnica e funzionalità

Basta una parola per sintetizzare la scheda tecnica del Galaxy Watch6: completo. Lo smartwatch Samsung è il classico orologio smart versatile e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Vuoi un orologio moderno con un design senza tempo? Il Galaxy Watch6 è quello che fa per te, con un quadrante circolare, cornici sottilissime e uno schermo touch super luminoso. Sei alla ricerca di uno smartwatch per monitorare i tuoi progressi? Il Galaxy Watch6 ti offre più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più utilizzate come la corsa, il ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile). Inoltre, puoi condividere i dati con i tuoi amici e invitarli a battere i tuoi record.

Lo smartwatch di Samsung è anche il dispositivo perfetto per monitorare la tua salute. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo diversi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca, aggiornata ventiquattro ore su ventiquattro. Non finisce qui: il Galaxy Watch6 è dotato del sensore BioActive in grado di svolgere tre funzioni contemporaneamente, tra cui l’analisi dell’impedenza bioelettrica (la percentuale di grasso, muscoli e acqua presente nel proprio corpo). Migliorata anche l’analisi del sonno, con un report completo su come si riposa la notte e suggerimenti su come migliorarla.

Samsung ha lavorato molto anche per migliorare l’autonomia della batteria: ora riesci a completare più giorni senza troppi problemi. Un grosso risultato per un orologio dotato del sistema operativo WearOS di Google e di tutte le app della suite dell’azienda di Mountain View.

