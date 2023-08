Galaxy Z Flip4, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto da urlo

Lo sappiamo molto bene: quando viene lanciato un nuovo modello, quello precedente cala di prezzo. È la legge del mercato: per restare ancora appetibili devi per forza avere un prezzo attraente nei confronti degli utenti. Ed è quello che accade esattamente al Galaxy Z Flip4, uno degli smartphone pieghevoli più interessanti disponibili sul mercato. Samsung ha investito tanto in questa nicchia di mercato, cercando di conquistare la fiducia delle persone. E lo ha fatto grazie a telefoni interessanti e soprattutto affidabili, uno dei problemi che ha caratterizzato questi dispositivi nei primi anni.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tutta questa introduzione serve solo per un motivo: presentarvi l’offerta che troviamo oggi per il Galaxy Z Flip4. E non si tratta di una promo qualsiasi, ma di una delle migliori mai viste. Lo smartphone pieghevole, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 42% e risparmi 500€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per un telefono che "viene dal futuro" e che ha una scheda tecnica comparabile a quella di uno smartphone premium si tratta di una promo incredibile. Non lasciartela sfuggire.

Samsung Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4: scheda tecnica e caratteristiche

Tra i modelli pieghevoli, il Galaxy Z Flip4 è quello con il design più interessante. Ricorda i telefoni pieghevoli dei primi anni 2000, ma in una veste completamente nuova. Si chiude a portafogli, occupa poco spazio e lo puoi portare in tasca senza problemi. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone è composto da due schermi: uno esterno e uno interno pieghevole. Quello pieghevole, una volta completamente aperto, è un Dynamic AMOLED da 6,7" con refresh rate fino a 120Hz che lo rende anche molto scorrevole e fluido. Ottima la luminosità in modo da leggerlo bene anche sotto la luce del sole. Lo schermo esterno, invece, è da 1,9" e puoi scegliere tra tanti widget sviluppati appositamente da Samsung in modo da utilizzare alcune funzionalità delle app, tra cui la Fotocamera. Come detto, è uno smartphone premium e lo si capisce dalla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di un certo livello. E lo testimonia la doppia fotocamera da 12MP che troviamo esternamente, una dedicata alle foto principali e una all’obiettivo ultra-grandangolare. Internamente, invece, è presente una selfie camera da 10MP. Troviamo tutte le tecnologie presenti solitamente sugli smartphone top di Samsung, a partire dalla Nightography per scattare foto luminose anche quando c’è poca luce. Inoltre, è possibile scattare foto con angolazioni particolari grazie alla sua forma particolare.

Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza problemi. Inoltre, lo smartphone si caratterizza per essere molto resistente, sia alla polvere sia agli schizzi d’acqua. E la cerniera che lo rende pieghevole può essere utilizzata per migliaia di volte.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta che non ricapiterà così spesso e così presto. E per questo devi approfittarne presto. Oggi troviamo lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip4 a un prezzo di 679€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Per capire l’entità della promo basta vedere quanto si risparmia rispetto a quello di listino: ben 500€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende molto da quando si fa l’ordine).

Samsung Galaxy Z Flip4