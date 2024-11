Fonte foto: Garmin

La gamma di prodotti Garmin registra il debutto del Descent X50i. Si tratta del nuovo dive computer del produttore, dotato di display touch e diverse funzioni utili durante le immersioni subacquee. Il disponibile è già acquistabile in Italia.

Garmin Descent X50i: caratteristiche tecniche

Il nuovo Descent X50i è un dive computer dotato di display RGB touch da 3 pollici (con risoluzione di 640 x 360 pixel e protezione in vetro zaffiro) e include la tecnologia SubWave per la trasmissione dei dati (in un raggio di circa 10 metri) oltre all’integrare i dati dell’aria.

Il dispositivo permette di monitorare e comunicare varie informazioni (pressione delle bombole, profondità, distanza etc.) con gli altri membri del team di immersione (fino a 8 subacquei), restando così in contatto anche quando non c’è visibilità. Con l’abbinamento al trasmettitore Descent T2, inoltre, X50i è in grado di inviare e ricevere messaggi preimpostati fino a 30 metri di distanza.

Il dispositivo si monta al polso, con un doppio cinturino, ed è in grado di resistere fino a 20 ATM. Anche l’autonomia è ottima. Con una sola carica, infatti, è possibile utilizzare il Descent X50i per un totale di 16 ore che si riducono a 12 ore impostando la modalità ad alta luminosità del display. Il dive computer integra una bussola a tre assi che diventa un sistema utile per orientarsi durante le immersioni in profondità. C’è anche il ricevitore GPS che monitora i punti di immersione ed emersione.

Sono incluse anche le mappe DiveView, con informazioni su coste, linee barometriche e altro ancora per oltre 4.000 punti di immersione in tutto il mondo. È possibile monitorare lo storico delle proprie immersioni, accedere a varie statistiche e gestire i piani di decompressione. Tutti i dati raccolti sono poi accessibili tramite l’app Garmin Dive. La cassa ha dimensioni di 62,4 x 98,3 x 24,5 mm mentre il peso, senza cinturino, è pari a 253 grammi. La memoria interna è di 32 GB.

Garmin Descent X50i: prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin Descent X50i è disponibile in Italia a partire da questa settimana e può essere acquistato presso tutti i punti vendita autorizzati. Il prezzo di listino è pari a 1.549,99 euro.

C’è anche il bundle con il trasmettitore Descent T2, che viene proposto al prezzo di 2.049,99 euro (non c’è un risparmio rispetto all’acquisto singolo dei due prodotti visto che il trasmettitore costa 499,99 euro).

L’acquisto può avvenire anche tramite lo store online di Garmin, che, però, indica 3-5 settimane come tempi di lavorazione dell’ordine.