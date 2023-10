Garmin fenix 7, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Fonte foto: Garmin

Torna in offerta uno degli smartwatch più interessanti lanciati negli ultimi mesi e anche uno di quelli con le caratteristiche più particolari e uniche. Stiamo parlando del Garmin fenix 7, orologio smart super top di gamma e con caratteristiche versatili adatte a qualsiasi utilizzo. Come ci ha abituato bene l’azienda statunitense negli ultimi anni, anche questo dispositivo è realizzato con materiali di prima qualità e super resistenti. Lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione senza avere il timore di romperlo o di danneggiare qualche componente interna. Uno smartwatch (quasi) indistruttibile.

Oggi, però, ne parliamo non tanto per le sue caratteristiche, quanto per il prezzo e l’offerta disponibile su Amazon. L’orologio, infatti, è in promo speciale sul sito di e-commerce con uno sconto del 28% e risparmi quasi 200€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. Non approfittarne sarebbe un grosso errore, anche perché c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon.

Garmin fenix 7: prezzo, sconto e offerta

A un prezzo così non bisogna far altro che acquistarlo immediatamente. Il Garmin fenix 7 lo trovi su Amazon a un prezzo di 467,94€, con uno sconto del 28% che permette di risparmiare più di 200€. Può sembrare un costo elevato, ma stiamo parlando di un dispositivo unico nel suo genere e che, come vedrai nel paragrafo successivo, assicura funzionalità che non trovi negli altri smartwatch. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 93,59€ al mese con il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso hai ben 30 giorni di tempo.

Garmin fenix 7: le funzionalità e le caratteristiche

Uno smartwatch che non ti tradisce mai e che puoi portare al tuo braccio in ogni momento della giornata e in ogni avventura all’aperto. Il Garmin fenix 7 rientra a pieno merito nella tipologia degli smartwatch rugged, cioè quei dispositivi super resistenti e realizzati con materiali premium. Non a caso questo dispositivo ha superato diversi test di resistenza, tra cui quelli militari statunitensi. Resiste alle alte e alle basse temperature, all’acqua, alla polvere, alle cadute e ai graffi grazie alla cassa in polimeri fibrorinforzati.

Oltre a questo, offre una serie di funzionalità uniche nel loro genere e pensate appositamente per gli amanti dello sport. A bordo sono presenti tantissimi profili sportivi precaricati e dedicati alle varie attività sportive: corsa, trail running, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf e molto altro. Per gli sport più avventurosi come lo sci, il surf e la mountain bike sono disponibili anche statistiche avanzate che mostrano i tuoi miglioramenti e l’orologio ti offre suggerimenti su come migliorare. Per gli appassionati della corsa, invece, ci sono allenamenti ad hoc per preparare scientificamente gara semi-professionistiche. Non manca un GPS super preciso e la possibilità di aggiungere delle mappe professionali per le escursioni. A questo devi aggiungere anche la presenza dell’altimetro, del barometro e della bussola elettronica a 3 assi.

Se queste caratteristiche non ti hanno ancora convinto, ne trovi delle altre che rendono questo smartwatch davvero unico e riguardano la salute. Oltre a fornirti un report mattutino con una panoramica generale sul sonno, sul recupero dall’allenamento e sullo stato della variabilità cardiaca, l’orologio smart di Garmin monitora costantemente il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due dati di estrema importanza. Il monitoraggio avanzato del sonno e il rilevamento della respirazione sono altre due funzionalità premium estremamente interessanti. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni e che può superare i 50 con la funzione per il risparmio energetico.

