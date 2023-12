Garmin fenix 7 Pro Solar, sconto imperdibile: ecco l'affare del giorno

Fonte foto: Garmin

Per salutare nel migliore dei modi questo 2023 lo facciamo con un’offerta al minimo storico per uno dei prodotti più intriganti usciti in quest’anno. E non stiamo parlando di uno smartphone o di uno smart TV, bensì di un orologio smart di Garmin con caratteristiche veramente premium e mai viste su altri smartwatch. Un wearable premium e che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più blasonati come ad esempio l’Apple Watch Ultra 2. Anzi, tutt’altro. È dotato di tecnologie, caratteristiche e funzionalità all’avanguardia e pensate per chi ama l’avventura e le escursioni all’aperto tra i boschi e in montagna. Un orologio realizzato con materiali super resistenti che lo rendo quasi indistruttibile e ha anche una speciale lente sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia extra (l’autonomia può superare i venti giorni).

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Uno smartwatch speciale anche nel prezzo grazie allo sconto disponibile oggi su Amazon e che ti permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Un minimo storico da non farsi scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Approfittatene subito e non ve ne pentirete.

Garmin fenix 7 Pro Solar

Garmin fenix 7 Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non si poteva che concludere l’anno nel migliore dei modi. Oggi trovi il Garmin fenix 7 Pro Solar in offerta con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 677,97 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma qui stiamo parlando di uno dei migliori orologi lanciati in questo 2023 e superiore in tantissimi aspetti anche all’Apple Watch Ultra 2. Il risparmio è di circa 200 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 56,50 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata nei primi giorni del 2024. Per effettuare il reso gratuito hai tempo i classici 30 giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo dispositivo.

Garmin fenix 7 Pro Solar

Garmin fenix 7 Pro Solar: le caratteristiche e le funzionalità

Per elencare tutte le funzionalità e le caratteristiche di questo Garmin fenix 7 Pro Solar non basterebbe un intero articolo. Lo smartwatch è dotato di tantissime funzioni utilissime nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto per coloro che amano allenarsi, fare lunghe passeggiate nei boschi o provare sport avventurosi. In questo paragrafo ti presentiamo tutte le caratteristiche più interessanti. Le altre le scoprirai direttamente tu dopo averlo acquistato.

Partiamo da un paio di caratteristiche tecniche che aiutano a inquadrare il dispositivo. Ha uno schermo da 47 mm con una luminosità elevatissima e all’occorrenza può trasformarsi anche in una torcia LED. Non finisce qui. È realizzato con materiali super resistenti e ha superato tutti i test militari di resistenza statunitensi: resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi termici ed è anche impermeabile. Inoltre, sulla scocca è presente anche una speciale lente Power Glass che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia arriva fino a un massimo di ventidue giorni.

Per gli amanti dell’attività fisica e delle statistiche avanzate, il Garmin fenix 7 Pro Solar ti mette a disposizione tantissimi dati utili sui tuoi allenamenti che puoi analizzare per capire come migliorare. Hai tutte le metriche sulle prestazioni di cui hai bisogno, a partire dal VO2 Max e dal Training Load (che ti dice quando allenarti e di quanto tempo hai bisogno per recuperare dallo sforzo fisico). Lo smartwatch è anche in grado di consigliarti l’allenamento migliore da svolgere giorno per giorno in base alle tue abitudini e al tuo stato di salute. Per gli amanti delle camminate in montagna, c’è la funzione Endurance Score, una funzionalità che misura la tua capacità di sostenere sforzi prolungati e combina i dati di allenamento di tutte le tue attività atletiche per aiutarti a capire in che modo l’allenamento influisce sulla tua resistenza complessiva. In totale le attività sportive supportate sono più di trenta e sullo schermo appaiono anche video di allenamenti animati per cardio e forza funzionale. Non manca un ottimo sensore GPS che rileva la posizione in pochissimi secondi e ti aiuta a mantenere sempre la retta via, anche in mezzo al bosco.

Un orologio di questo tipo non può non avere funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. Ogni mattina ricevi un report con una panoramica del tuo sonno, dell’allenamento non appena ti svegli, della variabilità della frequenza cardiaca e molto altro. Il battito cardiaco viene misurato in tempo reale, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch è anche in grado di rilevare il tuo livello di stress.

Tra le funzioni smart hai la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando semplicemente la carta di credito.

Garmin fenix 7 Pro Solar