Garmin fenix 7S al minimo storico: a questo prezzo è un’occasione

Fonte foto: Garmin

La primavera sta tornando, e arriva anche quel periodo dell’anno in cui fare un’escursione tra i boschi o in montagna diventa un’esperienza bellissima. Ma per affrontare un’avventura del genere bisogna essere preparati, oltre che fisicamente, anche sotto il punto di vista tecnologico. E la soluzione migliore e più economica è avere sul proprio polso un orologio dotato di sensori di ultima generazione, di un chip GPS ad alta precisione e di funzionalità che ti aiutano a tenere sotto controllo tantissimi aspetti diversi. Una descrizione che calza a pennello con il Garmin fenix 7S, smartwatch super resistente disponibile oggi in promo su Amazon a un prezzo speciale.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’offerta è davvero interessante. Grazie allo sconto del 26% approfitti di un risparmio che sfiora i 200 euro e in più hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Si tratta di un super prezzo per un orologio che nella sua fascia di riferimento è uno dei migliori che puoi trovare. Ha tutto quello che ti può servire: schermo grande e con ottima luminosità, tante app per lo sport, materiali super resistenti e una batteria che non ti lascia mai a piedi. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Questa è una di quelle offerte da cogliere al volo perché non si sa quando potrà ricapitare. Oggi il Garmin fenix 7S è disponibile a un prezzo di 482,48 euro con uno sconto di ben il 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 200 euro e approfitti anche del minimo storico. L’offerta non finisce qui. Se vuoi alleggerire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. L’orologio è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai come sempre 30 giorni di tempo da quando lo hai acquistato.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch perfetto per chi ha una vita attiva e ama mettersi alla prova continuamente. Il Garmin fenix 7S è dotato di tutta una serie di sensori e funzionalità che ti aiutano a tenere traccia di quello che fai durante la giornata e a monitorare i principali parametri vitali.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Il Garmin fenix 7S è dotato di un display da 42 mm con un’ottima luminosità. I materiali utilizzati per la scocca sono eccellenti e rendono lo smartwatch super resistente, come certificato dal superamento dei test militari USA: resiste alle cadute, agli urti, alla polvere e anche all’acqua, ma soprattutto agli sbalzi di temperatura. Sulla scocca sono presenti anche dei tasti fisici con cui interagire velocemente con le principali funzioni dell’anno nel caso in cui si hanno le mani occupate.

Passiamo alle attività fisiche. Trovi più di 20 app precaricate dedicate allo sport, dalla corsa, al ciclismo, al nuoto (è anche impermeabile) fino ad arrivare a sport più avventurosi come lo sci alpinismo, lo sci di fondo e la mountain bike. Per ogni attività puoi raccogliere tantissimi dati differenti e li puoi analizzare con tutta calma per capire come migliorare. Ci sono anche una serie di metriche professionali per aiutarti a preparare gare amatoriali. Non mancano gli allenamenti a corpo libero. Come già detto, è presente anche un chip GPS molto preciso e veloce e grazie alle tante app per le mappe puoi creare il tuo percorso preferito oppure vedere quello degli altri utenti.

Tutte queste funzionalità senza un monitoraggio avanzato della salute sarebbero inutili. Infatti l’orologio smart offre un controllo ventiquattro ore su ventiquattro della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il monitoraggio avanzato del sonno, con consigli su come migliorare il risposo. Al mattino ricevi anche un report con una panoramica sul sonno, il recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità cardiaca e informazioni sul meteo.

Chiudiamo con una batteria che ti assicura un’autonomia fino ad almeno dieci giorni. Inoltre, collegando l’orologio allo smartphone puoi ricevere le notifiche direttamente sul polso e anche pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando l’app Garmin Pay.

Garmin fenix 7S