Garmin fenix 8, offerta shock su Amazon: minimo storico

Da oggi trovi il Garmin fenix 8 in offerta su Amazon con un doppio sconto e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche dello smartwatch indistruttibile

Il Garmin fenix 8 è l’ultima "creatura" lanciata sul mercato dal produttore statunitense. La nuova generazione di orologi super resistenti fa un deciso salto in avanti generazionale portando novità sostanziali in una delle famiglie di smartphone più apprezzate degli ultimi anni. Il brand statunitense ha lavorato su aspetti sostanziali: design rinnovato, schermo più luminoso e sensori che monitorano con maggiore precisione i principali parametri vitali. Un orologio ancora più preciso nell’analisi delle attività sportive, anche le più avventurose come l’immersione.

Garmin fenix 8 è anche protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Lo smartwatch super resistente è uno dei prodotti in promo speciale per il Single’s Days di Amazon. Oltre allo sconto presente in pagina, ottieni uno sconto aggiuntivo del 22% che si applica in automatico in fase di check-out. In questo modo approfitti del minimo storico e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. Inoltre, lo puoi anche pagare in 5 comode rate a tasso zero. Unico avviso: la promo scade oggi, quindi hai pochissime ore per approfittarne.

Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle uniche e irripetibili e infatti avete tempo fino a oggi per acquistare il Garmin fenix 8 con il doppio sconto e al minimo storico. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 737,10 euro, frutto dello sconto fisso che trovi in pagina e del coupon del 22% che si applica in automatico in fase di pagamento. Il risparmio è netto e supera i 2500 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 147,42 euro al mese. Come tutte le promo del Single’s Days ancora attive scade oggi, quindi avete pochissime ore per approfittarne.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Inoltre, come per la maggior parte degli acquisti fatti in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 15 gennaio 2025. Questo vuol dire che lo puoi già acquistare in vista del Natale ed eventualmente restituirlo senza pagare penali. Uno dei tanti servizi esclusivi offerti dal sito di e-commerce.

Garmin fenix 8: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 8 è l’evoluzione definitiva della famiglia di orologi rugged del brand statunitense. Uno smartwatch che prende il meglio dalle generazioni precedenti e ne va a migliorare singoli aspetti. Questo nuovo orologio è dotato di un display ancora più luminoso, un profilo ad hoc per gli amanti delle immersioni e una maggiore protezione dei sensori per allungarne la vita. Inoltre, puoi anche gestirlo con la tua voce grazie ai comandi vocali.

Lo smartwatch è realizzato con materiali premium molto resistenti e non a caso ha superato i test militari USA per la resistenza termica, agli urti ed è anche impermeabile. Lo schermo da 1,43 pollici è molto luminoso e hai sempre sott’occhio tutte le informazioni principali.

Uno dei punti forti dello smartwatch sono le tante funzioni per lo sport che hai a disposizione. Sono più di 30 e includono attività classiche come la corsa e il ciclismo e sport più avventurosi come il surf, la mountain bike e da questa versione anche l’immersione. Per ognuna puoi consultare statistiche avanzate e analizzare i dati per migliorare le tue attività. Grazie al GPS integrato di ultima generazione ottieni una geolocalizzazione immediata.

Non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute. Ogni mattina ricevi un report con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e la variabilità della frequenza cardica. Il sensore Pulse OX tiene sotto controllo la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

L’orologio è anche molto utile nella vita di tutti i giorni. Con l’app Garmin Messenger puoi comunicare direttamente dal polso, mentre la funzione Smart Notification ti permette di ricevere le notifiche direttamente sull’orologio. L’app Garmin Pay ti permette di pagare la spesa dallo smartphone. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a dieci giorni.

