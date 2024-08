Garmin Enduro 3 arriva in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Garmin

Al fianco dei nuovi Garmin Fenix 8 l’azienda americana ha annunciato anche l’arrivo dei Garmin Enduro 3, uno smartwatch molto più immediato rispetto all’altro modello, dedicato ai runner e agli atleti che si praticano sport di resistenza, che punta tutto su un peso contenuto di appena 63 grammi e un’autonomia enorme.

Si parla, insomma, di uno sportwatch di fascia alta che va a sostituire l’Enduro 2, arrivato sul mercato circa due anni fa, con tante novità ma anche diverse conferme soprattutto per quanto riguarda le funzionalità.

Garmin Enduro 3: scheda tecnica

Garmin Eduro 3 ha un display touch di tipo MIP (Memory in Pixel) con finitura antiriflesso da 1,4 pollici. Torna anche per questo prodotto la lente Power Sapphire con ricarica solare. Presente anche una lunetta in titanio, la cassa in plastica e il cinturino in nylon elastico.

Il monitoraggio dei parametri vitali comprende il rilevamento della frequenza cardiaca, di quella respiratoria, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dell’idratazione. Presente anche su questo modello la funzione per la Body Battery per misurare l’energia a disposizione per l’attività fisica, le impostazione per la salute della donna (ciclo mestruale, gravidanza e ovulazione), il controllo della qualità del sonno, dei livelli di stress e Istantanea salute per generare un report completo dei parametri vitali in tempo reale.

L’attività sportiva è il vero fulcro di questo smartwatch, che punta soprattutto agli atleti di discipline legate alla resistenza. Tra le varie attività ci sono corsa, sport acquatici (è impermeabile fino a 100 metri), camminata, sport invernali (sci, snowboard, ciaspole), sport con racchetta (tennis, squash, tennis da tavolo, padel), basket, pugilato, arti marziali.

Con Dynamic Round Trip è possibile creare circuiti ad anello per la corsa, partendo da distanze e gradi di difficoltà impostati dall’utente. Tornano anche qui le specifiche per l’allenamento intensivo tra cui Endurance Score, Hill Score, VO2 max, Training Status tutte modalità da utilizzare per programmare gli allenamenti quotidiane e impostare gli obiettivi da raggiungere.

Per tenere traccia di tutte le attività e i parametri appena elencati, si può utilizzare l’applicazione GarminConnect.

Non mancano, naturalmente, le funzioni per la gestione delle notifiche del telefono, la riproduzione musicale, il rilevamento degli incidenti, la gestione dei pagamenti con Garmin Pay, una torcia LED e molto altro. Per la navigazione ci sono le funzionalità di TopoActive2 con informazioni sulle strade e sulla morfologia del territorio.

Tra le connessioni abbiamo il Bluetooth, il WiFi, l’ANT+ (specifica per dispositivi per il fitness) e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione. Davvero esagerata l’autonomia che, stando alle stime di Garmin, può arrivare fino a 320 in modalità GPS.

Garmin Enduro 3: prezzo e disponibilità

Il nuovvo Garmin Enduro 3 è già disponibile sul sito ufficiale e presso i punti vendita autorizzati al prezzo di 899,99 euro.