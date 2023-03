Garmin Forerunner 965 e 265 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Giorni fa il nuovo smartwatch Garmin Forerunner 965 era stato oggetto di alcune indiscrezioni che ne annunciavano l’imminente lancio sul mercato. Cosa accaduta proprio in questi giorni, ed oltre alle specifiche tecniche complete ora sappiamo anche i prezzi per il mercato italiano di questo modello, a anche di un secondo, chiamato Forerunner 265.

Garmin Forerunner 965, caratteristiche tecniche

Il nuovo smartwatch Garmin Forerunner 965 si presenta con una grande novità che coinvolge il display. Questo è di tipo AMOLED e quindi più luminoso e con una risoluzione maggiore rispetto al modello 955 lanciato circa un anno fa.

Stiamo parlando di 416×416 pixel racchiusi in pannello da 1,4 pollici, contro i 260×260 pixel del vecchio modello. Questo schermo AMOLED è inserito una cassa in polimero, rinforzato con fibre e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass DX. Quest’ultimo, a sua volta, è circondato da una cornice in titanio.

Le dimensioni si attestano a 47,1 x 47,1 mm, mentre il suo peso non è poi molto alto, (52 grammi) anche grazie a uno spesso ridotto a 13,2 mm.

Altra caratteristica migliorata da Garmin per il suo Forerunner 965 è l’autonomia. Il produttore specifica che si possono ottenere fino a 23 giorni di autonomia in modalità smartwatch senza la modalità "always-on" attivata. Si scende a 31 ore con il GPS attivato.

Il Forerunner 965 beneficia dei vari sensori che sono presenti su molti top di gamma. Infatti, troviamo in particolare il chip GNSS dual-band, il WiFi l’altimetro barometrico, il giroscopio, oltre a 32 GB di memoria interna che possono essere utilizzati per memorizzazione la musica preferita. Garantita inoltre la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, che rende il Forerunner 965 il perfetto compagno anche per chi pratica nuoto o immersioni.

Sul lato funzionalità, il Forerunner 965, tra le novità, porta in dote la rilevazione del rapporto del carico di allenamento. A questo rilevamento si aggiunge la potenza di corsa e le sue dinamiche, ovvero cadenza, oscillazione verticale, tempo di contatto con il suolo, e via dicendo. E tutte queste rilevazioni sono possibili grazie a un algoritmo di calcolo della potenza, eliminando di fatto l’obbligo di utilizzare accessori esterni come le fasce toraciche.

Altre funzionalità offerte e utili per gli atleti sono gli "allenamenti quotidiani suggeriti" che tengono conto della forma raggiunta, monitorata dallo smartwatch, e i widget gara. Questi sono in pratica consigli per allenarsi al meglio in vista di una gara, ma offrono anche previsioni meteo, e tempo stimato per completare una gara in base al percorso.

Garmin Forerunner 265 caratteristiche tecniche

Oltre al top di gamma Forerunner 965, Garmin rinnova anche la sua gamma di smartwatch entry-level con due nuovi modelli della famiglia 200, ovvero il 265 e 265S. Entrambi gli smartwatch portano per la prima volta un display AMOLED in questa fascia di prezzo, che rispettivamente è da 1,3" (risoluzione 416 x 416 px) e 1,1" (risoluzione 360 x 360 px). Cambia anche la dimensione della cassa, che per il 265 è di 46,1 mm per un peso di 46 g, mentre la versione più piccola, il 265S arriva a 41,7 mm (peso 40 g), ideale per i polsi più sottili.

Anche per questi modelli Garmin ha occhio di riguardo per l’autonomia: il Forerunner 265 è in grado di funzionare per 13 giorni in modalità connessa, mentre la versione "S" incredibilmente, ha un’autonomia maggiore, che arriva fino a 15 giorni in modalità connessa. È con il GPS attivato che le cose cambiano e non di poco: il 265 arriva a un massimo di 20 ore e 2 ore di autonomia mentre sono 24 ore quelle offerte dal 265S.

I Forerunner 265 e 265S integrano la funzione Running Dynamics proposta anche sul top di gamma Forerunner 965, e quindi non necessitano di un supporto esterno. Stesse funzioni del loro fratello maggiore anche per quanto riguarda la preparazione all’allenamento, che includono il recupero, il carico di allenamento, un resoconto mattutino, il calcolo della variabilità della frequenza cardiaca, e via dicendo.

Altre misurazioni includono monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, mentre per le atlete è fornito anche il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Rispetto al modello Forerunner 965 i due al Forerunner 265/265S non offrono la mappatura con gestione del percorso di corsa, così come la funzione Stamina. Identica, al contrario la geolocalizzazione, fornita da un chip GNSS multibanda.

Funzioni un po’ più utili nella vita di tutti i giorni sono la possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay o scaricare brani da Spotify, Deezer o Amazon Music (se si possiede un abbonamento premium) ed ascoltarli senza uno smartphone abbinato.

Prezzi e disponibilità

Il Garmin Forerunner 965 è disponibile in Italia a 649,99 euro in tre versioni:

lunetta in titanio DLC grigio carbonio con cassa nera e cinturino in silicone giallo/nero

lunetta in titanio DLC grigio carbonio con cassa nera e cinturino in silicone nero/grigio polvere

lunetta in titanio con cassa bianco pietra e cinturino in silicone bianco pietra/grigio polvere

Il Garmin Forerunner 265 ha un prezzo di 499.99 euro e si presenta in tre colorazioni:

lunetta nera con cassa acqua marina e cinturino in silicone acqua marina/nero

lunetta nera con cassa bianco pietra e cinturino in silicone bianco pietra/blu marea

lunetta e cassa nera con cinturino in silicone nero/grigio polvere

Il Garmin Forerunner 265S ha lo stesso prezzo di 499,99 ed è proposto sempre in tre colorazioni: