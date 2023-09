Garmin Forerunner 45, il prezzo sprofonda: oggi costa la metà

Un nome, una garanzia. Il Garmin Forerunner 45 è uno smartwatch speciale, pensato appositamente per gli amanti della corsa e più in generale per gli sportivi. Rientra in quella categoria definita solitamente come "sportwatch", ossia orologi smart con funzionalità dedicate alle attività sportive. E il Garmin Forerunner 45, nonostante le tante funzionalità uniche, è uno dei più economici che trovi sul mercato. Soprattutto oggi grazie allo sconto speciale disponibile su Amazon che permette di pagarlo esattamente la metà. Lo sconto del 50%, infatti, fa scendere il prezzo sotto i 100€ e lo smartwatch diventa un vero best-buy.

Oltre a funzioni specifiche per la corsa, il Garmin Forerunner 45 è dotato anche di app per altre attività sportive, come ad esempio ciclismo, ellittica, cardio, yoga, solo per citarne alcune. Inoltre, in ogni momento puoi monitorare il tuo stato di salute e capire se stai forzando troppo o se ti stai allenando alla giusta intensità. Un orologio che si adatta anche alla vita di tutti i giorni: non approfittare di questa super promo sarebbe un grosso errore.

Garmin Forerunner 45

Garmin Forerunner 45: la scheda tecnica

Dimensioni ridotte, ottime funzionalità. Il Garmin Forerunner 45 è quanto di meglio puoi trovare in questo momento su Amazon se ami la corsa e più in generale l’attività sportiva. Lo smartwatch è pensato per monitorare appositamente questi aspetti e offre tantissime funzionalità uniche. Vediamole nel dettaglio.

Partiamo dal design. Le dimensioni dello smartwatch sono compatte ed è realizzato con materiali leggeri e sportivi. A bordo sono presenti sensori di ultima generazione e anche tecnologie avanzate sviluppate appositamente da Garmin. Un esempio è il Garmin Coach, un servizio che offre piani di allenamenti realizzati da coach esperti e che si adattano alle tue caratteristiche ed esigenze. I profili sport precaricati sono una ventina e oltre alla classica corsa troviamo anche attività come il ciclismo, il tapis roulant, l’atletica indoor, lo yoga ed esercizi cardio. In ogni istante lo smartwatch campiona la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se è troppo alta o troppo bassa. È dotato anche di un chip GPS che ti permette di ricevere statistiche precise durante gli allenamenti, come ad esempio la distanza percorsa, il passo o l’AutoLap.

Non solo sport. Lo smartwatch monitora anche il tuo stato di salute. Oltre alla frequenza cardiaca è in grado di rilevare il grado del tuo stress e del livello di energia presente nel tuo corpo, in modo da capire se è il momento buono per allenarti. Funzioni utili soprattutto quando si sta cercando di migliorare le proprie performance.

Il Garmin Forerunner 45 è dotato anche della funzionalità Smart Notification che permette di ricevere le e-mail e le notifiche dello smartwatch direttamente sullo schermo dell’orologio (molto utile quando si sta facendo attività fisica). Inoltre, l’orologio rileva anche quando si verifica un incidente e invia la tua posizione ai contatti di emergenza. La batteria ha una durata di circa una settimana in base all’utilizzo che se ne fa.

Garmin Forerunner 45: prezzo, sconto e offerta Amazon

Uno sconto così per il Garmin Forerunner 45 non lo si vedeva da tempo. Oggi troviamo lo sportwatch a un prezzo di 99,95€, il più basso di sempre e una delle migliori promo che possiate trovare sul web per un orologio di questo tipo. Lo sconto è di ben il 50% e lo paghi praticamente la metà. Non a caso, in questo momento, è lo smartwatch più venduto nella sua categoria e la promo potrebbe terminare molto presto, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente. Inoltre, acquistandolo adesso ottieni anche uno sconto di 5€ sulla spesa effettuata su Amazon Fresh, la sezione del sito dedicata ai prodotti alimentari, detersivi e benessere con consegna a domicilio.

