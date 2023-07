Garmin, prezzo stracciato per lo smartwatch top: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un personal trainer da polso. Non servono molte altre parole per descrivere il Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition, uno degli smartwatch di punta del celebre produttore statunitense. Un dispositivo versatile e completo: anche se è pensato per un’attività sportiva specifica (come dice anche il nome), può essere utilizzato per monitorare allenamenti di ogni tipo.

Resistente ad acqua e cadute, lo smartwatch del produttore statunitense sfrutta al meglio tutti i sensori all’interno della sua cassa – sia quelli di movimento, sia quelli per la misurazione dei parametri vitali – per darti tutte le informazioni e i dati di cui hai bisogno per valutare i tuoi allenamenti. Ti dà poi suggerimenti e programmi d’allenamento personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi. Il tutto a un prezzo eccezionale: grazie allo sconto top di oggi su Amazon, infatti, il prezzo scende al punto più basso di sempre su Amazon.

Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un must have per tutti gli amanti del surf, kiteboarding e degli sport acquatici in genere. Grazie al Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition potrete ricavare dati utili sulla vostra attività sportiva. Potrete conoscere il numero di onde cavalcate, la velocità massima raggiunta, le calorie consumate e molto altro ancora. Grazie allo smartwatch in offerta su Amazon, poi, potrete consultare dati in tempo reale sulle maree, così da capire qual è il momento migliore per andare in spiaggia.

Il surf, però, non è l’unica attività sportiva che lo smartwatch Garmin è in grado di monitorare. Grazie alle app per sport preinstallate potrai infatti monitorare decine di attività sportive e consultare i dati e le informazioni relative agli allenamenti dalla piattaforma Garmin Connect, disponibile su app e online. Non solo: con applicativi come Garmin Coach e Garmin Golf (tanto per nominarne due tra i tanti) riceverai suggerimenti e programmi di allenamento personalizzati per migliorare le tue prestazioni nella corsa e nel golf.

I vari sensori all’interno della cassa ultraresistente – il Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition è caratterizzato da un design rugged – consentono infatti di ricavare dati utili non solo a monitorare il proprio stato di salute, ma valutare con maggior precisione lo sforzo e l’intensità degli allenamenti. Grazie alla frequenza cardiaca, al VO2 Max, al livello di ossigenazione del sangue e altre informazioni sarete in grado di capire velocemente se il programma di allenamento che state seguendo vi consentirà di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi.

Sincronizzandolo con lo smartphone, poi, il Garmin Instict 2 Solar Surf Edition ti permetterà di consultare le notifiche di rispondere e fare chiamate, di ricevere i messaggi (e inviarli, ovviamente), effettuare pagamenti contactless e decine di altre attività che normalmente svolgiamo con il nostro telefonino. Insomma, potremmo anche decidere di fare a meno dello smartphone per un po’ senza accorgersene.

Sul fronte della batteria, poi, lo smartwatch del produttore statunitense ha ben poco da invidiare agli altri wearable disponibili sul mercato. Dotato di un mini-pannello fotovoltaico, si ricarica mentre è esposto alla luce del sole. In questo modo, la durata della batteria è teoricamente infinita: potreste anche non avere mai bisogno di collegarlo al caricabatterie per continuare a sfruttarne le funzionalità (tutto dipende, ovviamente, dal tipo di utilizzo che ne fate).

Un wearable versatile, dunque, pensato per gli appassionati di surf e nuoto ma utilizzabile anche da chi cerca un dispositivo valido per monitorare i propri allenamenti. E disponibile a un prezzo mai visto prima d’ora. Il Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 38%, che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Acquistandolo oggi lo si paga 249,90 euro contro i 399,99 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: costa ben 150 euro in meno. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Amazon Prime). Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

