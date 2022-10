Garmin MARQ 2 ufficiali: quanto costano i nuovi smartwatch premium

I nuovi smartwatch premium della serie Garmin MARQ 2 presentano design e caratteristiche di altissimo livello e, ovviamente, arrivano in Italia a prezzi da capogiro. Ecco tutte le specifiche tecniche e quanto costano i Garmin MARQ Athlete, Garmin MARQ Adventurer, Garmin MARQ Golfer, Garmin MARQ Captain e Garmin MARQ Aviator.

Garmin MARQ Athlete: com’è

Lo smartwatch ha la cassa in titanio da 46mm e cinturino in silicone aerato QuickFit da 22 mm con fibbia ad ardiglione Lo schermo è un AMOLED touch da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 e tecnologia always-on. La batteria del Garmin MARQ Athlete assicura fino a 16 giorni di autonomia in modalità, la memoria interna è da 32 GB e per quanto riguarda la connettività conta sui sitemi Bluetooth e WiFi.

Lo smartwatch presenta le funzioni dedicate alla corsa, come PacePro (utile a conservare il ritmo della corsa), Real-Time Stamina (che permette di monitorare l’intensità) e Training Readiness (che sulla base dei parametri, calcola lo sforzo che l’utente può sostenere nel corso della giornata).

Garmin MARQ Adventurer: com’è

Il dispositivo presenta un cinturino QuickFit da 22mm ibrido in pelle italiana e gomma FKM, oltre ad un ulteriore cinturino in silicone nero. La cassa del modello Adventurer è in titanio da 46mm e la lunetta scala ospita i punti cardinali su 360 gradi. Il pannello è un AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390, mentre l’autonomia è di 16 giorni. La memoria interna è di 32 GB e le connettività Bluetooth e WiFi.

Il device arriva con a bordo le mappe multicontinentali TopoActive e il sistema NextFork, che permette di sapere la distanza dall’incrocio successivo.

Garmin MARQ Golfer: com’è

La lunetta del modello Golfer ha incise le immagini delle 18 buche e la cassa è in titanio e ceramica verde da 46mm . Il dispositivo arriva con due cinturini: il QuickFit da 22mm in nylon jacquard weave 3D verde tritone e l’altro in silicone verde. Il pannello touch AMOLED è da 1,2 pollici con risoluzione 390×390, mentre l’autonomia è di 16 giorni e la memoria interna è di 32 GB. Lato connettività, Garmin MARQ Golfer conta sulle tecnologie Bluetooth e WiFi.

Dedicato al golf, questo smartwatch presenta più di 42.000 campi integrati, oltre a diverse funzioni dedicate allo sport. Tra queste: il Green Contours (per sapere le caratteristiche dei campi), Virtual Caddie (sulla base della velocità e la direzione del vento, viene indicato il ferro da utilizzare) e PinPointer (che suggerisce, nei colpi ciechi, la posizione della bandierina).

Garmin MARQ Captain: com’è

Il modello Captai presenta una lunetta con aree in ceramica blu e Timer di Regata. I cinturini a disposizione sono due: uno è il QuickFit da 22mm in nylon con trama jacquard weave 3D rigato e fibbia ad ardiglione, l’altro è in silicone blu. Lo smartwatch offre uno schermo touch AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 e tecnologia always-on.

L’autonomia è di 16 giorni e la memoria interna è di 32 GB, mentre per la connettività ci pensano i sistemi Bluetooth e WiFi.

Il Garmin MARQ Captain, inoltre, conta su funzioni di segnalazione di avvisi e allarmi in prossimità di maree ed altre situazioni particolari, oltre a profili di allenamento per sport a "tema", quali: kayak, windsurf, kitesurf, kiteboard e stand-up paddleboard.

Garmin MARQ Aviator: com’è

Lo smartwatch ha il bracciale in titanio spazzolato temprato e fibbia in titanio con chiusura a scatto e microregolazione, con aggancio QuickFit da 22mm. Il dispositivo offre anche un altro cinturino in silicone nero. La cassa è da 46mm e la lunetta presenta delle aree in ceramica nera. Il display touch AMOLED è da 1,2 pollici con risoluzione 390×390, mentre l’autonomia è fino 16 giorni. La memoria interna del dispositivo è da 32 GB e sul lato connettività ci pensano le tecnologie Bluetooth e WiFi.

Ovviamente, il Garmin MARQ Aviator offre delle funzioni dedicate al volo, tra cui Direct-to navigation, Nearest e Jet Lag Adviser, oltre ad informazioni dettagliate sul meteo.

Garmin MARQ 2: prezzi e disponibilità

Già disponibili in Italia, i nuovi smartwatch premium di Garmin arrivano ai seguenti prezzi di listino: