Garmin Venu 2 Plus, il prezzo è crollato definitivamente: è da comprare subito

Gli smartwatch li troviamo sui polsi di sempre più persone, grazie alle tante funzionalità che offrono, ideali per tutti i momenti della giornata. Quando si fa sport, a riposo, durante il sonno, mentre si lavora. Proprio perché mostrano i parametri relativi alla salute ma anche le notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo. Garmin Venu 2 Plus è un ottimo esempio di smartwatch adatto alla vita di tutti i giorni, grazie alle tante funzionalità offerte, a partire da un set completo per il monitoraggio del benessere. Garmin Venu 2 Plus, infatti, lo puoi indossare in tutti i momenti della giornata, dal workout alle uscite serali, anche quelle più impegnative. Il display rotondo è estremamente personalizzabile e grazie al microfono e alla cassa integrati di alta qualità, potrai effettuare chiamate o rispondere direttamente dal polso.

A catturare l’attenzione oggi, però, non sono le funzioni, ma l’offerta strepitosa disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende al minimo storico e riesci a risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino. Un’occasione unica per un orologio che si posiziona nella fascia alta del mercato ed è uno dei migliori disponibili oggi.

Garmin Venu 2 Plus: prezzo e sconto Amazon

Un’occasione unica da non farsi scappare. Oggi trovi il Garmin Venu 2 Plus in offerta con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 286 euro. Si tratta del minimo storico su Amazon e anche del miglior prezzo web. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo per un orologio che offre tante funzionalità uniche e caratteristiche speciali. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata ed essendo venduto e spedito da Amazon, lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Garmin Venu 2 Plus: funzionalità e scheda tecnica

Lo smartwatch Garmin Venu 2 Plus è dotato di un display AMOLED da 1,3" ultra-luminoso, quindi vedrai la schermata in modo chiaro anche nelle giornate di sole. Inoltre, potrai attivare la comoda opzione always-on e non dovrai temere graffi o che si frantumi visto che prevede la protezione Corning Gorilla Glass 3. Lo schermo è circolare e ricorda molto gli orologi analigici, il che lo rende perfetto per qualsiasi tipologia di outfit.

Quanto alle attività sportive, avrai un’ampia scelta di stili tra cui scegliere (25 sport, yoga, pilates, cardio, ecc.) e monitorare i parametri principali. Inoltre, potrai monitorare la qualità del sonno, mentre le donne potranno monitorare anche ciclo mestruale e gravidanza. Tante le funzioni extra, tra le quali spicca anche la modalità contactless di Garmin Pay per pagare in modo veloce. Puoi anche rispondere alle chiamate in entrata o effettuarle senza dover estrarre dalla tasca o dalla borsa lo smartphone e potrai ascoltare l’interlocutore ed essere ascoltato a tua volta grazie al microfono e alla cassa acustica di ottima qualità. Anche tramite messaggi vocali.

