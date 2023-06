Garmin Venu, offerta shock: oggi costa la metà

Sconto del 44% per il Garmin Venu, smartwatch to con funzionalità avanzate. Oggi lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Questa settimana si apre con un’offerta imperdibile dedicata a uno smartwatch top con funzionalità e tecnologie avanzatissime. Stiamo parlando del Garmin Venu, orologio smart pensato per l’utilizzo quotidiano, con un design moderno ed elegante e tante caratteristiche di cui oramai non si può più fare a meno. Puoi controllare un numero di dati sulla tua salute elevatissimo, avere sempre sott’occhio la frequenza cardiaca e ricevere aggiornamenti in tempo reale sui propri allenamenti. E non finisce qui. Collegando lo smartwatch allo smartphone si possono ricevere le notifiche di messaggi e chiamate in entrata direttamente sul polso e anche pagare la spesa con l’app Garmin Pay. Insomma, un orologio pieno di sorprese e che oggi costa veramente poco.

Infatti finora non vi abbiamo parlato della mega offerta disponibile su Amazon che ci fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino. Il merito è dello sconto del 44% che ce lo fa pagare praticamente la metà e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Un minimo storico che lo rende immediatamente uno dei migliori orologi smart che puoi acquistare sul web. Difficile trovare qualcos’altro di tanto competitivo nei prezzi e nelle caratteristiche. Un vero best buy, null’altro da dire.

Garmin Venu

Garmin Venu: caratteristiche e funzionalità

Garmin non è più una sorpresa nel mondo degli smartwatch. Da oramai diversi anni ci offre dispositivi super validi con caratteristiche che non troviamo nemmeno nei top di gamma di aziende più famose. E il Garmin Venu ne è la dimostrazione, tanto da meritarsi il badge "Scelta Amazon", riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti ben precisi.

Il Garmin Venu è un classico smartwatch per la vita di tutti i giorni che combina un design classico e moderno allo stesso tempo con funzionalità avanzatissime per la salute e l’attività fisica. Il wearable è dotato di uno schermo AMOLED molto luminoso e che si vede bene anche sotto la luce del sole. Hai la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione dal produttore statunitense.

L’orologio è dotato di funzionalità uniche per quanto riguarda il monitoraggio della salute: trovi tantissime statistiche, alcune delle quali veramente utili per capire se qualcosa non va. Il sensore PulseOx, oltre a monitorare in tempo reale il battito cardiaco, fornisce dati importanti anche sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio del sonno avanzato che fornisce un quadro completo sul proprio riposo notturno con un’analisi sia quantitativa sia qualitativa. Altrettanto utile il rilevamento dello stress con esercizi ad hoc dedicati alla respirazione. Per le donne è presente anche il ciclo mestruale utilizzando l’app Garmin Connect.

Se siete appassionati di sport, sul Garmin Venu troverete tantissimi esercizi pensati appositamente per voi, grazie alle oltre 20 app dedicate agli allenamenti: camminata, corsa, bici, nuoto, piscina, golf e molto altro. Una funziona molto utile sono gli esercizi animati che appaiono sullo schermo e dedicati al cardio, alla forza funzionale, allo yoga e al pilates. L’app Garmin Coach, invece, è pensata agli amanti della corsa e che vogliono preparare metodicamente un 5.000, 10.000 metri o la mezza maratona.

Chiudiamo con alcune funzionalità speciali utili soprattutto nella vita di tutti i giorni. L’app Garmin Pay permette di pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS, mentre collegandolo con lo smartphone è possibile ricevere le notifiche delle chiamate e dei messaggi in entrata. C’è anche la possibilità di scaricare brani e playlist dalle app supportate come Spotify e Amazon Music. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Garmin Venu: offerta, prezzo e sconto

Super calo di prezzo per il Garmin Venu. L’orologio smart dell’azienda statunitense è in offerta su Amazon a un prezzo di 194,89€, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Si tratta di una super promo che permette di risparmiare ben 150€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’orologio è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la spedizione avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. La promo non ha una data di scadenza, ma analizzando lo storico dei prezzi degli ultimi mesi potrebbe cambiare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

