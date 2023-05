Garmin Venu Sq, è questo lo smartwatch da comprare oggi: minimo storico

Uno smartwatch pensato per te e per la tua vita di tutti i giorni. E che oggi costa anche pochissimo grazie al super sconto del 40%. Stiamo parlando del Garmin Venu Sq, orologio smart dalle dimensioni molto compatte e pensato appositamente per un utilizzo quotidiano grazie alle tante funzionalità utili. Oggi lo troviamo al prezzo più basso dell’ultimo periodo e diventa un vero super affare. A poco più di 100€ è difficile trovare di meglio, soprattutto con la qualità e l’affidabilità assicurata dal produttore statunitense.

Un orologio che si discosta dai tipici orologi lanciati da Garmin in questi ultimi anni. Design con schermo di forma quadrata, sensori avanzati che monitorano diversi parametri e soprattutto una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il segreto del Garmin Venu Sq sono soprattutto le garanzie che ti assicura a livello di monitoraggio della salute. In ogni istante puoi conoscere i tuoi parametri vitali e avere la certezza che tutto stia andando per il meglio. Per gli amanti dello sport troviamo più di 20 profili pre-caricati con tutti le attività più diffuse, a partire dalla corsa all’aperto e al ciclismo.

Garmin Venu Sq: caratteristiche e funzionalità

Il tuo nuovo aiutante nella vita di tutti i giorni. Il Garmin Venu Sq è un orologio molto versatile e che ti offro una soluzione a tutti i tuoi problemi: monitora la salute, raccoglie i dati principali dei tuoi allenamenti e ti aiuta anche a pagare la spesa in modalità contactless. Cosa chiedere di più?

L’orologio ha un design con schermo di forma quadrata che ricorda molto l’Apple Watch. La qualità del display è molto buona e lo si riesce a leggere anche sotto la luce del sole, oltre alla possibilità di personalizzare il quadrante in base alle proprie necessità. Hai sempre la possibilità di avere sott’occhio le informazioni principali, dai passi effettuati al battito cardiaco. Proprio il monitoraggio della salute è una delle funzionalità principali di questo dispositivo. Il sensore PulseOx permette di avere in tempo reale i dati sul battito cardiaco e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report quotidiano su come si è riposato durante la notte. Lo smartwatch ti aiuta a scoprire anche come respiri durante il giorno e ti ricorda di bere durante il giorno. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

A bordo dello smartwatch troviamo anche più di 20 app per lo sport, comprese le attività più importanti come esercizi di cardio, forza funzionale, yoga e pilates. Puoi ottenere dei consigli su come migliorare le proprie performance nella corsa dal Garmin Coach, una delle funzionalità uniche presenti su questo orologio. Per ogni esercizio vengono raccolti diversi dati che puoi analizzare in ogni momento sull’app dello smartphone.

Come detto, lo smartwatch è utile anche nella vita di tutti i giorni. Collegandolo tramite Bluetooth con il telefonino ricevi le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare spesa e acquisti in modalità contactless.

Garmin Venu Sq in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi scappare, soprattutto per un orologio con tutte queste funzionalità e qualità. Oggi troviamo il Garmin Venu Sq in promo speciale a un prezzo di 119,70€, con uno sconto del 40% (il prezzo finale si compone anche di un coupon sconto che si attiva in automatico durante la fase di check-out – disponibile solo per pochissimi giorni). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 23,94€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. L’orologio è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando si effettua l’ordine). Approfittatene subito, il prezzo potrebbe aumentare da un momento all’altro.

