Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gemini sta per arrivare su Google Maps con l’esclusiva funzione Ask about place, utile per dare agli utenti informazioni contestuali su luoghi specifici della mappa

Gemini sta per arrivare direttamente all’interno di Google Maps. Una novità a lungo attesa che consentirà agli utenti utilizzare il potente strumento basato sull’intelligenza artificiale di Big G per porre domande contestuali su luoghi specifici.

La funzione, chiamata Ask about place, apparirà come un pulsante all’interno della celebre app per la navigazione ogni volta che si avvia Gemini, consentendo alle persone ottenere informazioni dettagliate in tempo reale su ristoranti, attività commerciali, attrazioni turistiche e molto altro ancora.

Come funziona Ask about place?

Utilizzare Ask about place è davvero semplice e le persone non dovranno fare altro che seleziona un luogo su Google Maps, attivare Gemini sul proprio dispositivo e fare tap sull’apposito pulsante “Ask about place” nella finestra di input del chatbot AI.

Fatto ciò Gemini riceverà l’URL del luogo selezionato e, basandosi sui dati disponibili su Maps, sarà in grado di rispondere a qualsiasi domanda, con la possibilità di chiedere informazioni per raggiungere un determinato posto, fare domande sui luoghi nelle vicinanze, ricevere dettagli sui menu dei ristoranti o sui prodotti venduti in un negozio e molto altro.

Importante ricordare, però, che la funzione non è ancora operativa al 100% e, stando a quanto rivelato da Android Authority, al momento funziona meglio per attività commerciali e luoghi specifici, facendo ancora un po’ di fatica se si estende la richiesta su interi quartieri o città. Un limite che sicuramente non è cosa da poco ma che, con buone possibilità, Big G sta già risolvendo prima di procedere con la release della versione stabile di Ask about place.

Infine, bisogna anche sottolineare che, in certi casi, Gemini potrebbe reindirizzare l’utente a Google Search, soprattutto per rispondere a domande più complesse ed estremamente specifiche.

Quando arriva Ask about place?

Come appena detto, la funzione è in fase di distribuzione negli USA e, dunque, potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo prima che sia disponibile su tutti gli account. Inoltre, secondo le prime segnalazioni degli utenti che già hanno questo nuovo strumento, in certi casi sembra che Gemini non riesca a interfacciarsi efficacemente con Maps con il pulsante Ask about place non appare sullo schermo. Cè, quindi, bisogno ancora di qualche ritocco prima di passare alla release globale.

Oltretutto, per il momento non è ancora chiaro se sia necessario un abbonamento a Gemini Advanced o meno, anche se i primi test suggeriscono che la funzione potrebbe essere disponibile anche per chi non utilizza un piano premium.

Comunque, quando Ask about place arriverà ufficialmente per utilizzarla sarà necessario avere l’app di Google aggiornata versione 16.10.40, l’app di Gemini aggiornata alla versione 1.0.686588308 e l’app di Google Maps aggiornata alla versione 25.12.01. Chi non dispone di uno smartphone compatibile con questi requisiti dovrà necessariamente rinunciare alla funzione.