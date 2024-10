Gemini Live è finalmente disponibile in italiano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Google

Google ha annunciato l’arrivo della lingua italiana su Gemini Live. Con questo aggiornamento il colosso di Mountain View conferma la volontà di allargare il supporto multilingua delle sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di arrivare a oltre 40 lingue diverse, in modo da espandere ulteriormente l’influenza di Gemini nel mondo.

Cos’è Gemini Live e come funziona

Proprio come mostrato durante la prova di qualche settimana fa, Gemini Live consente all’utente di avere una conversazione interattiva con l’AI, che è ora in grado di comprendere e rispondere con maggiore naturalezza. Oltre a questo è anche possibile interrompere le risposte fornendo nuove richieste o informazioni più specifiche, simulando quasi totalmente l’interazione con una persona in carne e ossa.

L’obiettivo di Google è quello di rendere le conversazioni con Gemini Live così naturali da sembrare quelle con un amico, con la possibilità di interfacciarsi con il tool in modo semplice e diretto chiedendo, ad esempio, all’AI di fare un brainstorming, oppure semplicemente un consiglio.

In alternativa si possono anche approfondire ed esplorare diversi argomenti, pianificare e organizzare un evento o esercitarsi per una presentazione, il tutto in tempo reale con la possibilità di interrompere l’assistente in qualsiasi momento e focalizzarsi su altre cose.

Tutto ciò è possibile anche grazie alle estensioni di Gemini che permettono a questo strumento di collegarsi e interfacciarsi con molte delle applicazioni offerte dal colosso di Mountain View, tra cui: Gmail, Google Maps, YouTube, Calendar, Tasks, Keep e molto altro ancora; alcune di queste funzionalità ancora non sono attive al 100% in italiano, ma già dalle prossime settimane arriveranno gli aggiornamenti e ognuno sarà libero di utilizzare il tool come meglio crede.

Per rendere ancora più naturale l’esperienza, ci sono 10 voci diverse tra cui scegliere, così da personalizzare al meglio il proprio interlocutore digitale.

Come usare la lingua italiana su Gemini Live

Con questo update, dunque, Gemini potrà connettersi a un maggior numero di app di Google, ovviamente in lingua italiana; tuttavia è bene ricordare che l’assistente AI sarà in grado di sostenere delle conversazioni per un massimo di due lingue sullo stesso dispositivo.

Inoltre bisogna anche ricordare che per utilizzare tale funzione è necessario che Gemini venga impostato come assistente smart al posto del vecchio Google Assistant, una procedura che al download dell’app viene avviata in automatico.

Per impostare la lingua basta aprire l’app Google sul proprio smartphone Android, fare tap sull’immagine del profilo, poi su Impostazioni, Assistente Google e infine su Lingue scegliendo l’italiano (e/o un’altra lingua)

In alternativa, si può entrare nell’app di Gemini, fare tap sull’immagine di profilo in alto a destra e poi andare di nuovo su Impostazioni e infine su Lingue.

La funzionalità è già disponibile ma è ancora in fase di distribuzione perciò potrebbe non essere ancora accessibile sul proprio smartphone. In questo caso il consiglio è aspettare ancora qualche giorno e poi riprovare.