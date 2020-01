Nati per le console portatili della casa Giapponese, con l’arrivo della Nintendo Switch i Pokémon sono approdati su questa nuova console, per sfruttare al meglio le sue potenzialità. Nella nostra guida vogliamo presentarti i migliori giochi Pokémon disponibili per la Nintendo Switch in modo che tu possa scegliere con facilità quali provare per divertirti con le creature dai poteri fantastici del videogioco. Iniziamo subito!

Giochi Nintendo Switch: Pokémon Let’s Go

Pokémon Let’s Go per Nintendo Switch è disponibile nelle versioni Pikachu ed Eevee. Il gioco è a metà strada tra un remake e un reboot di Pokemon Giallo, che è uscito vent’anni fa. Il videogioco riprende le avventure di Kanto a cui è stata aggiunta un’integrazione con Pokémon Go. Puoi personalizzare il Pokémon che ti accompagnerà durante l’avventura scegliendo i suoi vestiti, gli accessori e la sua pettinatura.

Il tuo Pokémon può anche imparare delle mosse che nessun altro personaggio è in grado di usare. Così, potrai affrontare più facilmente le sfide che incontrerai durante il viaggio. Inoltre, avrai a disposizione un controller speciale a forma di Poké Ball. Questo, che è uno dei migliori giochi Pokémon per Nintendo Switch, è adatto sia per i giocatori più esperti che per chi si avvicina alla serie per la prima volta.

Pokémon per Nintendo Switch: Spada e Scudo

Spada e Scudo sono altri due interessanti capitoli della saga Pokémon per Nintendo Switch usciti a novembre 2019. In questi giochi si ritrovano degli elementi già presenti in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!. Le vicende si svolgono nella regione di Galar dove ci sono diversi ambienti da esplorare. Durante il viaggio il giocatore riceverà i consigli della Professoressa Flora e della sua assistente Sonia che lo aiuteranno a padroneggiare il fenomeno Dynamax, indispensabile per affrontare le Palestre e sfidare il Campione Dandel.

In questi giochi Pokémon per Nintendo Switch del 2019, infatti, tornano le Palestre, che sono una tappa obbligatoria per gli Allenatori che devono cimentarsi nella Sfida delle Palestre, che raggiunge il suo apice nella Coppa Campione, dove gli Allenatori possono sfidare il Campione. Alla loro uscita entrambi i giochi hanno ricevuto recensioni positive, in cui viene apprezzato il sistema di lotta semplice e il Dynamax. È stata invece criticata la grafica e la mancanza di un Pokédex completo.

Nintendo Pokémon: il prezzo dei giochi

Se stai pensando gli acquistare i videogiochi Nintendo Pokèmon che ti abbiamo presentato in questa guida, devi sapere che i loro prezzi possono andare dai 40 ai 60 euro. Vuoi risparmiare? Su Internet puoi trovare diverse offerte, che ti permetteranno di comprare il gioco che preferisci ad un costo vantaggioso. Così, potrai divertirti ad affrontare le appassionanti sfide dei Pokémon su Nintendo Switch ovunque ti trovi comodamente dal tuo smartphone o dal tuo tablet. Sei pronto?