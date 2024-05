Sono passati oltre 7 anni dal lancio della Nintendo Switch che, nel corso della sua carriera, ha registrato diverse novità con l’arrivo della versione economica Nintendo Switch Lite e della top di gamma Nintendo Switch OLED. Tutte le versioni della console utilizzano lo stesso chip, Nvidia Tegra X1 e possono accedere allo stesso (enorme) catalogo di giochi. I tempi sono oramai maturi per una Switch 2 e questa volta non si tratta di rumor ma di una notizia ufficiale, anticipata direttamente da Nintendo.

Nintendo ha scelto di chiarire ogni dubbio sul futuro della gamma Switch. L’attuale console ibrida avrà una nuova generazione. La conferma è arrivata direttamente dalla casa nipponica, con un post su X.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

