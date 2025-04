Questo Easter egg permette di catturare i Pokémon su Google

Fonte foto: CHUA KOK BENG MARCUS/Shutterstock

Google ha avviato la distribuzione di un nuovo easter egg a cui gli utenti del motore di ricerca possono accedere. Si tratta di un vero e proprio minigioco con cui è possibile catturare i primi 151 Pokémon. A svelare l’esistenza dell’easter egg è stato videogameschronicle.com.

Nell corso delle ultime ore, le segnalazioni in merito alla disponibilità del minigioco dedicato al mondo dei Pokémon si sono moltiplicate. Al momento, come vedremo di seguito, questa nuova funzione del motore di ricerca di Google sembra essere limitata ad alcuni mercati e non sembra essere ancora disponibile in Italia.

Come catturare Pokémon su Google

Stando a quanto emerso dalle segnalazioni online, per utilizzare il minigioco è sufficiente accedere all’app di Google e inserire il nome del Pokémon che si desidera catturare. Al momento, come già anticipato, sarebbero disponibili solo i Pokémon di prima generazione.

Gli utenti hanno la possibilità di “cercarli” tramite il motore di Google e poi aggiungerli al proprio PokéDex, come avviene anche con i videogiochi della serie di GameFreak che sono sempre tra i titoli più venduti su console Nintendo. Per fare in modo che il sistema tenga traccia dei propri progressi è necessario aver effettuato l’accesso con il proprio account Google.

In questo modo sarà possibile catturare, uno a uno, tutti i Pokémon protagonisti di questo curioso easter egg. Come accade spesso con iniziative di questo tipo, non c’è una finalità particolare per questa funzione, frutto probabilmente di una partnership commerciale.

Quando arriva in Italia?

Al momento, non ci sono annunci ufficiali in merito all’easter egg o a nuove partnership tra Google il mondo dei Pokémon (in passato, ricordiamo, c’è stata una partnership con Google Maps in occasione del lancio del gioco Pokémon Go). Dai test che abbiamo effettuato, il minigioco non è disponibile ancora in Italia.

Nel corso delle prossime ore o al massimo dei prossimi giorni, però, le cose potrebbero cambiare. Secondo alcune testimonianze sarebbe necessario impostare la lingua inglese sul proprio dispositivo oppure utilizzare una VPN per “spostare” il proprio IP in un altro Paese in quanto l’easter egg sarebbe “regionale” e potrebbe essere utilizzato solo in alcuni mercati (come gli USA).

Per chi ha un po’ di pazienza, basterà attendere i prossimi giorni per provare il nuovo minigioco. In futuro, inoltre, potrebbero arrivare anche altri Pokémon (in particolare le generazioni più recenti) che andranno ad affiancarsi a quelli di prima generazione per arricchire i PokéDex degli utenti.