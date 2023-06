Giornata mondiale degli oceani: 3 film da vedere

Ricorre ogni anno l’8 giugno la Giornata mondiale degli oceani, una celebrazione istituita nel 1992 durante un vertice sull’ambiente a Rio de Janeiro, e riconosciuta dal 2008 anche dall’Onu, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente marino per la biodiversità, per l’equilibrio degli ecosistemi e per la vita umana. Sulle principali piattaforme di streaming ci sono tanti film, vecchi e nuovi, perfetti per celebrare la Giornata mondiale degli oceani 2023. Ecco tre titoli da cui iniziare, ma anche tanti altri spunti da cui prendere ispirazione.

Oceani: i segreti degli abissi

Il genere documentaristico è sicuramente quello che si presta meglio a raccontare la bellezza degli oceani, ma anche la loro fragilità e la loro esigenza di essere salvaguardati. A minacciare gli oceani oggi, infatti, concorrono la crisi climatica, l’acidificazione delle acque, la pesca intensiva e la distruzione di barriere coralline e di altri habitat marini. Tra i tanti documentari sul mare c’è ad esempio Oceani: i segreti degli abissi (su Disney+ e Apple TV+). Firmato dal National Geographic, il documentario usa tecnologie rivoluzionare e le competenze dei migliori archeologi marini per rivelare segreti, storie e misteri degli abissi.

Chi cerca un’alternativa può optare altrimenti per Il mio amico in fondo al mare (uscito nel 2020, è su Netflix). Questo documentario è uno dei più acclamati del suo genere: racconta l’incredibile e improbabile amicizia tra un sub e un polpo. Sempre su Netflix c’è anche Chasing Coral, del 2017, documentario che spiega perché le barriere coralline oggi sono in grande pericolo.

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Cambiando totalmente genere, c’è Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: è incluso nel catalogo Netflix e NOW TV ed è visibile a pagamento anche su Prime Video e Apple TV. È la scelta giusta per chi cerca una storia epica che enfatizzi l’enormità e la magnificenza del mare, delle sue creature e anche dei suoi pericoli rispetto alla piccolezza dell’essere umano e dei suoi superficiali interessi economici. Il film è del 2015 ed è ambientato nel 1850. Nella trama lo scrittore Herman Melville (interpretato da Ben Whishaw) arriva sull’isola di Nantucket, pronto a scrivere il suo romanzo. Qui un vecchio marinaio gli racconta un’incredibile storia che arriva dalle profondità dell’oceano…

Oceania

Anche i film di animazione hanno spesso raccontato storie legate al mare. Per citare soltanto i più celebri, ci sono La Sirenetta e Alla ricerca di Nemo. È però soprattutto Oceania (Moana è il titolo originale) a riuscire nell’intento di narrare quanto è importante prendersi cura dell’oceano e rispettarlo. Uscito nel 2016 e oggi visibile su Prime Video, la protagonista del film di animazione è una giovane coraggiosa, Vaiana, che intraprende un’avventura attraverso l’oceano per portare a termine la missione dei suoi antenati e salvare la sua isola.