Gomorra e Romanzo Criminale: prequel in arrivo!

Fonte foto: Emanuele Scarpa/Sky

Gomorra e Romanzo Criminale avranno dei prequel. Lo ha annunciato a sorpresa negli scorsi giorni Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia e la Germania, durante le due giornate di eventi organizzati in occasione dei 20 anni di Sky in Italia. «Quindici anni dopo il debutto di Romanzo Criminale, siamo pronti ad annunciare i prequel di Romanzo Criminale e di Gomorra», ha detto Hartmann. «È il momento giusto per tornare al punto di partenza, siamo in fase di scrittura per entrambi i progetti». Entrambe le serie prequel saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW.

Prequel Gomorra: cosa sappiamo

Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, parlando del fatto che entrambe queste serie tv italiane sono rimaste scolpite indelebilmente nell’immaginario nazionale e internazionale, ha dichiarato: «Gomorra è lo spirito tragico shakespeariano, una struttura drammatica in cui il pubblico si sente abbracciato e che credo debba rimanere».

Al prequel della serie Gomorra stanno al momento lavorando Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Non sono disponibili molti dettagli al momento, ma è probabile che il prequel vada ad indagare la genesi di alcuni personaggi protagonisti della serie, oltre che l’origine della camorra stessa. «Quando Riccardo e Nils ci hanno detto che si poteva fare una nuova stagione di Gomorra tornando indietro è stato fantastico», ha detto Fasoli. «Ci divertiva che con Gomorra abbiamo conosciuto dei personaggi da grandi, Pietro, Imma… delle persone fatte in un certo modo. Tornare indietro è come domandarsi ‘come si fa a diventare così?’. Cadute, ferite, incidenti, quali opportunità hanno mancato. Tutto questo è affascinante».

Maddalena Ravagli ha aggiunto: «Per noi il focus, l’anno di partenza, è il 1977. Raccontare l’origine della camorra che parte col contrabbando è un’opportunità al quadrato, se non al cubo di raccontare come quell’alito di rivoluzione, di poter cambiare il mondo, entra nelle origini dei nostri personaggi e li anima, come una specie di promessa che rimane disattesa».

Prequel Romanzo Criminale: cosa sappiamo

Per quanto riguarda il prequel della serie Romanzo Criminale, invece, Giancarlo De Cataldo (autore del romanzo omonimo da cui è tratta la serie e del soggetto della serie stessa) ha raccontato: «Ci stiamo orientando su un periodo immediatamente precedente sia al film che alla serie, che già parlavano di una “genesi”. Noi vogliamo andare prima delle genesi, raccontando la psicologia dei personaggi, in particolare di quelli che sono entrati nel cuore di tutti, e nello stesso tempo stiamo pensando di mescolare gli ambienti, anche più di quanto si è fatto in Romanzo Criminale. Una penetrazione del mondo basso nel mondo alto e viceversa, che un po’ corrisponde alla realtà degli anni ’70. Promettemmo nella serie gli “hidden files” perché ci dicemmo: “abbiamo già letto un libro e visto un film, dobbiamo dare qualcosa di diverso”. Così sarà anche per queste origini».