In arrivo una serie tv sulla banda della Uno Bianca

Fonte foto: Shutterstock

Un centinaio di rapine a mano armata che hanno provocato in tutto la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114. Sono questi i crimini attribuiti alla cosiddetta banda della Uno bianca, un’organizzazione criminale attiva tra Emilia-Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994. Il nome, coniato dalla stampa, è nato per via del fatto che spesso i malviventi usavano una Fiat Uno bianca, macchina che, essendo all’epoca molto diffusa in Italia, era anche particolarmente facile da trovare e rubare. Proprio questa nota vicenda criminale sarà al centro di una nuova serie tv scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che in passato hanno già messo la firma su titoli come Gomorra: La serie e ZeroZeroZero.

La nuova serie tv sulla banda della Uno bianca

La nuova serie tv sulla Uno bianca di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (che scriveranno le sceneggiature e produrranno esecutivamente la novità) sarà prodotta da Moontrip e non ha ancora un titolo definitivo.

L’obiettivo della serie è ricostruire la «parabola criminale» di questa banda di malviventi, anche tenendo in considerazione e provando a rispondere alle domande e ai dubbi irrisolti che ancora oggi aleggiano sulla faccenda.

Nelle puntate non verranno solo ricostruiti gli eventi criminosi, ma, come si legge in una nota stampa, si scaverà «nelle personalità dei colpevoli e di chi era loro vicino, mentre il racconto incalzante delle indagini prosegue su altre linee».

Cosa sappiamo della nuova serie sulla Uno bianca

Al momento non ci sono molte altre informazioni disponibili su questa nuova serie tv dedicata alla vicenda della banda della Uno bianca.

L’annuncio di questa novità è infatti arrivato solo in questi giorni e, a quanto pare, le sceneggiature sono in fase di scrittura. Non è ancora chiaro quindi né quando uscirà la serie tv né dove sarà possibile vederla.

Film e serie tv sulla storia della Uno Bianca

Non è la prima volta che la banda della Uno bianca e i crimini che ha commesso finiscono sullo schermo. Nel 2001 è andata in onda su Mediaset la miniserie Uno bianca diretta da Michele Soavi, con Kim Rossi Stuart tra i protagonisti.

Nel cast di questa miniserie in due puntate, che riscosse all’epoca grande successo di pubblico, ci sono anche Dino Abbrescia, Dario D’Ambrosi, Claudio Botosso, Bruno Armando e Massimo De Rossi. I due episodi possono essere recuperati in streaming su Mediaset Infinity oppure su CHILI.

Su questa buia vicenda e sui suoi protagonisti sono anche stati prodotti due documentari: La Banda della Uno Bianca, del 2021 e disponibile su History; e La vera storia della Uno bianca, sempre del 2021 e trasmesso sulla Rai. Questo secondo documentario, che dura 122 minuti ed è scritto da Marina Loi e Flavia Triggiani, si può vedere gratuitamente in streaming su RaiPlay.