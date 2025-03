Mufasa, il prequel de Il Re Leone arriva in streaming

Fonte foto: Disney

Chi non ha fatto in tempo a vederlo al cinema, presto potrà recuperare Mufasa: Il Re Leone in streaming direttamente dal divano di casa. Diretto dal regista premio Oscar Barry Jenkins, il film è il prequel dell’iconico Il Re Leone (il film di animazione del 1994 e il remake fotorealistico in computer grafica del 2019) e arriva fra pochi giorni su Disney+.

Di cosa parla Mufasa, prequel di Il Re Leone

Il film Mufasa: Il Re Leone racconta attraverso flashback la leggenda di Mufasa e il modo in cui è diventato re delle Terre del Branco. La vicenda è narrata da Rafiki alla cucciola di leone Kiara, che è figlia di Simba (figlio di Mufasa) e Nala. I buffi Timon e Pumbaa nel corso della storia offrono il loro caratteristico spettacolo.

All’inizio della trama Mufasa è un cucciolo orfano, perso e solo. Un giorno incontra casualmente Taka, un giovane e sensibile leone, erede di una stirpe reale. Insieme a un gruppo di sventurati, i due iniziano un viaggio alla ricerca del proprio destino.

Mentre proveranno a sfuggire a un nemico letale, il loro legame fraterno verrà messo duramente alla prova.

Il trailer italiano di Mufasa: Il Re Leone

Mufasa: Il Re Leone ha riscosso grande successo al cinema, diventando uno dei dieci titoli più popolari del 2024: secondo dati forniti da Disney+, la pellicola ha incassato più di 700 milioni di dollari al botteghino globale.

Tra le voci italiane del film troviamo Luca Marinelli (alias Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (che dà voce a Taka) ed Elodie (Sarabi). Nel voice cast della versione italiana ci sono inoltre Marco Mengoni, Edoardo Leo, Elisa Toffoli e molti altri.

Questo il trailer italiano del film prequel:

Le musiche di Mufasa: Il Re Leone

La critica ha accolto positivamente Mufasa: Il Re Leone definendolo “avventuroso” (nella recensione su USA Today), “visivamente incredibile” (su Deadline Hollywood) e un “musical stupefacente” (Kevin Maher su The Times).

Già, perché anche nel prequel – così come nell’originale Il Re Leone – l’aspetto musicale è centrale. Qui le canzoni inedite sono firmate da Lin-Manuel Miranda. Dopo il passaggio del film nei cinema, ha avuto particolare successo al di fuori del lungometraggio il brano “Voglio da sempre un fratello”.

Come vedere in streaming Mufasa Il Re Leone

Mufasa: Il Re Leone sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 26 marzo 2025.

Per chi è in preda alla Re Leone-Mania, poi, è utile sapere che sulla stessa piattaforma di streaming si trovano anche altri titoli dell’iconico franchise, tra cui Il Re Leone (il film di animazione del 1994), Il Re Leone (il film in computer grafica 2019), The Lion Guard (serie di animazione del 2016 in tre stagioni) e il cineconcerto Il Re Leone all’Hollywood Bowl.

Quest’ultimo, promosso in occasione del 30esimo anniversario dell’uscita de Il Re Leone, è un film-concerto celebrativo che ha riunito il voice cast originale del cartone animato e anche il cast dell’iconico spettacolo di Broadway ispirato al film di animazione.