Google conferma: pubblicità in arrivo su YouTube Shorts

Nel corso dell’evento online Google Marketing Live 2022 è arrivata una notizia che non farà piacere agli amanti dei video brevi: Google ha deciso, e annunciato ufficialmente, che metterà la pubblicità tra i video di Shorts di YouTube.

Cioè i video brevi lanciati prima in beta, a partire dal 2020, poi a livello globale, a partire da luglio 2021, ma sempre con lo stesso intento: fare concorrenza a TikTok nel suo stesso campo, cioè quello dei video sotto i 60 secondi. La pubblicità in Shorts è solo una delle novità annunciate da Google all’evento online: gli spot arriveranno anche in molti altri feed di contenuti, o cambieranno dove sono già presenti. Insomma: dopo aver fatto un grosso sforzo economico e tecnico per lanciare YouTube Shorts ora, a circa un anno dal lancio, è già tempo di monetizzare.

30 miliardi di view al giorno

Il motivo dell’arrivo della pubblicità su YouTube Shorts è molto semplice da capire: Shorts sta funzionando, tantissime persone guardano i video brevi.

Google afferma che la piattaforma ottiene 30 miliardi di visualizzazioni al giorno, a livello globale, con una crescita di 4 volte rispetto all’anno scorso (quando, però, la piattaforma era ancora appena nata).

Spot su Shorts: come saranno

Gli spot pubblicitari saranno inseriti nel feed dei video, cioè tra un video e l’altro e non verrà interrotto il singolo contenuto con la pubblicità. Oltre agli spot video, sotto agli Shorts potranno comparire dei banner di pubblicità alle app pubblicate sul Play Store.

Parallelamente, procede anche il secondo fronte: rendere gli Shorts monetizzabili per chi li fa, cioè per i creator: “Questa è una pietra miliare per chi fa pubblicità – afferma Google sul suo blog ufficiale – e un passo chiave verso la monetizzazione a lungo termine di YouTube Shorts per i nostri creatori, in merito alla quale forniremo più notizie presto“.