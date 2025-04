Google ridisegna il look di Discover. Cosa cambia?

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Google continua il programma di rinnovamento di Discover, la funzione accessibile dall’app Google (oltre che con uno swipe dalla Home su alcuni smartphone Android) che permette di scoprire notizie e articoli recenti con una selezione personalizzata in base agli interessi e le abitudini dell’utente. Già da alcune settimane è iniziata un’operazione di restyling per Discover con un nuovo layout per gli articoli mostrati. L’aggiornamento in fase di rollout (sia su Android che su iOS) va a modificare ancora il design creando qualche perplessità. In rete, infatti, si parla addirittura di un possibile bug nella visualizzazione dei contenuti.

Cosa cambia

La nuova UI di Discover sostituisce quella testata nelle ultime settimane in cui l’immagine in evidenza di un articolo era proposta in una cornice a bordi arrotondati. Con questo aggiornamento, invece, l’interfaccia viene quasi del tutto stravolta. Ora, infatti, le immagini sono estese a tutta la larghezza dello schermo e non hanno più cornici laterali.

In questo modo, inoltre, viene dato più spazio anche ai titoli della notizia con la rimozione delle icone per mettere un mi piace alla news (chiedendo a Google di visualizzare più contenuti simili in futuro) e per la condivisione. Queste icone sono ora “nascoste” all’interno di un menu accessibile premendo sui tre puntini in basso a destra, sotto l’immagine e il titolo dell’articolo.

Il cambio di design segna un punto di rottura con quanto visto nelle ultime settimane e con il programma di test che Google stava portando avanti da un po’ di tempo. Potrebbe trattarsi, in ogni caso, di un ulteriore test in vista di un aggiornamento risolutivo che vada a introdurre un design “definitivo”, almeno per qualche mese, per l’interfaccia di Discover.

Al momento, Google non ha fornito alcun dettaglio in merito a quelli che sono i suoi progetti. Le novità in arrivo per Discover vengono rilasciate periodicamente e senza particolari commenti dal team di sviluppo che, probabilmente, sta raccogliendo dei feedback in questo momento per valutare le prossime mosse in futuro, come già fatto con aggiornamenti simili per altre app.

Come testare la nuova versione di Discover

L’aggiornamento è in fase di distribuzione. La nuova interfaccia degli articoli mostrati in Discover, quindi, dovrebbe essere disponibile nel corso dei prossimi giorni (nel caso in cui non fosse ancora accessibile dal vostro dispositivo). È possibile provare ad aggiornare l’app di Google per “forzare” l’arrivo della nuova UI. Come detto in precedenza, considerando il sorprendente cambio di design, non è da escludere l’arrivo di ulteriori novità a breve.