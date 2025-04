Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Come ogni anno, Google si prepara per una nuova edizione dell’evento Google I/O, in programma a partire dal prossimo 20 maggio 2025. L’appuntamento in questione sarà focalizzato, molto probabilmente, sull’intelligenza artificiale che rappresenta, sempre di più, il principale settore di sviluppo dell’azienda americana.

Quest’anno, a differenza di quanto avvenuto in passato, Big G terrà anche un secondo evento previsto per il 13 maggio quando si svolgerà The Android Show: I/O Edition, che sarà dedicato interamente al sistema operativo mobile che potrà essere seguito in streaming, su YouTube, a partire dalle 18:00 (ora italiana).

Google organizza un evento per Android 16

Il nuovo Android Show: I/O Edition dovrebbe essere dedicato a tutte le novità in arrivo per il sistema operativo mobile di Google. Ricordiamo, infatti, che è già iniziata la fase di beta di Android 16 e che il prossimo major update arriverà in versione stabile nel corso della seconda metà dell’anno, partendo dai Pixel e raggiungendo poi tutti i principali smartphone Android sul mercato.

È probabile, quindi, che il colosso di Mountain View intenda dedicare uno spazio esclusivo ad Android e a tutte le novità in arrivo (nuove funzioni, aspetti di sicurezza, ottimizzazioni e altro ancora) per il suo sistema operativo che rischierebbe di finire in secondo piano durante il Google I/O, evento che, quasi sicuramente, sarà dedicato all’intelligenza artificiale e al nuovo salto generazionale di Gemini.

Ricordiamo che, grazie alla fase di beta, alcune delle novità di Android 16 sono già state anticipate. Il prossimo major update porterà miglioramenti all’installazione delle app oltre a maggiore sicurezza con la verifica dell’identità dell’utente. C’è ancora tanto da scoprire e l’evento in programma tra un paio di settimane rappresenterà l’occasione giusta per un’anteprima di quelle che saranno le novità in arrivo.

Focus sull’AI al Google I/O

A distanza di una settimana dallo show dedicato ad Android, invece, si svolgerà il nuovo Google I/O 2025. L’evento, come sottolineato in apertura, sarà dedicato, molto probabilmente, all’intelligenza artificiale, destinata a ricoprire un ruolo da protagonista sia durante il keynote che in varie sessioni tecniche che coinvolgeranno gli sviluppatori.

Google dovrebbe presentare le novità in arrivo per il modello AI di Gemini. Tali novità andranno a influenzare anche Android ma riguarderanno tutto l’ecosistema dell’azienda, la suite di produttività, ChromeOS, la navigazione web con Chrome e molto altro ancora.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 13 maggio per seguire il nuovo The Android Show e poi il successivo 20 maggio per l’edizione 2025 di Google I/O, così da poter dare uno sguardo ravvicinato ai progetti futuri del colosso della tecnologia.