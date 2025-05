Fonte foto: jackpress/Shutterstock

Il Google I/O 2025, in programma tra un paio di settimane, sarà un evento chiave per il futuro di Google. L’azienda americana, infatti, anticiperà le prossime novità in arrivo. Considerando che le novità dedicate ad Android saranno concentrate in un evento dedicato, in programma tra pochi giorni, è facile ipotizzare che l’argomento principale della nuova edizione di Google I/O sarà l’intelligenza artificiale.

Google dovrebbe svelare tutte le novità in arrivo per Gemini. Come anticipato da Josh Woodward, vice presidente di Google Labs e Gemini, nel corso del prossimo futuro, l’intelligenza artificiale dell’azienda americana è destinata a registrare diversi miglioramenti. In particolare, Gemini dovrebbe diventare più “personale, proattivo e potente” rispetto alla versione attuale.

Le novità in arrivo per Gemini

Google non ha intenzione di rallentare lo sviluppo di Gemini. Per questo motivo, la sua AI si prepara a diventare sempre più “personale” e, con il permesso dell’utente, potrà accedere a tutte le informazioni dell’account Google a cui è collegato (accedendo quindi a Gmail, Drive, Foto, Calendar e tutti gli altri servizi di Google).

Contemporaneamente, Gemini diventerà un assistente più “proattivo” e, quindi, dovrebbe essere in grado di anticipare le azioni dell’utente, fornendo suggerimenti sulle cose da fare prima ancora che l’utente effettui delle richieste in merito all’utente. Un assistente personale e proattivo rappresenta, quindi, l’obiettivo di sviluppo attuale di Google.

C’è poi il terzo punto citato in precedenza: Gemini diventerà più potente con l’arrivo di Gemini 2.5 Flash e Pro che attualmente sono in fase di sviluppo e che potrebbero essere lanciati proprio in occasione di Google I/O, garantendo una marcia in più alle capacità di elaborazione dell’AI.

Maggiori dettagli in merito alle prossime novità per Gemini arriveranno a breve.

Lo sviluppo dell’AI Mode su Gemini

In attesa di Google I/O, l’azienda continua a lavorare su Gemini, che ora sa anche modificare le immagini. Una delle ultime novità riguarda l’integrazione con Google Drive. Tramite il pannello laterale di Drive, infatti, ora gli utenti possono accedere con maggiore semplicità a Gemini, avviando una conversazione con l’assistente AI e, in caso di necessità, inviandogli i documenti presenti su Drive.

Nel frattempo, continua lo sviluppo anche della AI Mode, la nuova modalità di accesso al motore di ricerca di Google che va ad integrare, sempre di più l’intelligenza artificiale di Gemini. Con gli ultimi aggiornamenti dell’app Android e dell’app iOS, è ora possibile accedere con un tap, senza passaggi intermedi, alla AI Mode dal proprio smartphone, semplificando l’utilizzo della funzione.

Si tratta di piccoli ma importanti passi in avanti per lo sviluppo degli strumenti AI di Google. L’ecosistema dell’azienda, infatti, sarà sempre più integrato con le funzioni di intelligenza artificiale nel corso dei prossimi mesi.