ChatGPT è ora in grado di generare immagini grazie a GPT-o: la funzione non è disponibile per tutti ma solo con i piani a pagamento

ChatGPT continua a migliorare, con l’aggiunta di nuove funzioni che vanno ad arricchire gli strumenti del servizio. Proprio in questi giorni sul chatbot AI di OpenAI ha fatto il suo debutto la nuova funzione per la generazione di immagini sfruttando il modello GPT-4o.

In questo modo, gli utenti di ChatGPT hanno la possibilità di creare e modificare immagini utilizzando l’intelligenza artificiale. Si tratta di un’aggiunta molto importante per il servizio, sempre più punto di riferimento per gli utenti in tutto il mondo.

Secondo quanto rivelato dall’azienda, l’implementazione della nuova funzione è avvenuta dopo un programma di addestramento di GPT-4o per cui sono stati utilizzati “dati disponibili pubblicamente” oltre che una serie di dati proprietari legati alle partnership che OpenAI ha avviato con varie aziende del settore, come Shutterstock.

Come funziona la creazione delle immagini

Dal punto di vista dell’utente, la creazione di immagini con ChatGPT è molto semplice. L’assistente AI, infatti, è in grado di eseguire i comandi forniti andando a creare da zero una nuova immagine oppure intervenendo, con le modifiche richieste, sulle immagini messe a disposizione dall’utente. I primi risultati sono molto positivi e il merito va alle potenzialità di GPT-4o che, in precedenza, era in grado di generare solo testo ma che ora ha fatto il “salto di qualità” necessario per poter lavorare anche con le immagini. Il modello consente di generare un’immagine partendo da diverse immagini e può essere applicato in vari contesti di utilizzo.

Come usare la generazione di immagini

Per il momento, a causa dell’enorme successo registrato nelle prime ore, gli utenti Free di ChatGPT non possono accedere alla nuova funzione di generazione e modifica di immagini. Bisognerà attendere le prossime settimane per l’espansione di questa funzione.

OpenAI ha dovuto fare marcia indietro rispetto ai piani iniziali, a causa del successo registrato dal nuovo tool. Per il momento, è possibile utilizzare la generazione di immagini con ChatGPT solo avendo attivato un piano Pro, Plus oppure Teams. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

L’idea è di rendere progressivamente disponibile per tutti la generazione di immagini tramite ChatGPT. Le risorse per eseguire i calcoli necessari alla generazione di immagini sono, però, limitate e l’infrastruttura non può reggere i numeri registrati nelle prime ore di disponibilità.

In futuro, grazie a un miglioramento del modello, destinato a diventare sempre più efficiente, anche gli utenti Free (probabilmente con alcune limitazioni in termini di numero di generazioni giornaliere e di velocità) potrebbero iniziare a sfruttare questa nuova capacità di ChatGPT.